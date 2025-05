Die O/O-Torjägerin schlägt in der Nachspielzeit zu

Der TSV Apensen kommt unter die Räder, O/O darf spät jubeln und die VSV schlafen ein paar Minuten. So lief der Spieltag in der Fußball-Landesliga der Frauen.

Denn O/O lag beim Spitzenreiter lange aufgrund eines Treffers von Sophia Reiß in Rückstand (31.), zudem verschossen die Gastgeberinnen noch einen Strafstoß (75.). Schließlich rutschte die zweite Hereingabe von Emma Keitsch in der Folge eines Eckballs zum Ausgleich durch (90.). In der Nachspielzeit führte eine Balleroberung der Oldendorferinnen im Aufbau des Gegners zum späten umjubelten Siegtreffer von Torjägerin Laura Hellwege (90.+2).

In nur sechs Minuten kassierten die VSV gegen effektive Gäste die entscheidenden Gegentore, um am Ende die dritte Niederlage am Stück hinnehmen zu müssen. „Wir befinden uns gerade in keiner guten Phase und werden unserem eigenen Anspruch nicht gerecht“, sagt Trainerin Alina Schuldt. „Wir müssen jetzt hart zu uns sein, viel Aufarbeitung leisten, um im Endspurt wieder die gewünschten Resultate einzufahren.“

Tore: 0:1 (14.) Paul, 0:2 (16.) Rüschenschmidt, 0:3 (20.) Zapfe. (stu)