Die „Oldies“ des CfR Links um Sidney Sam kämpfen weiter

CfR Links feiert wichtigen Sieg – Foto: Christian Haas

Es sieht so aus, als ginge die sich dem Ende zuneigende Saison für den CfR Links in die Verlängerung. Mit dem 6:4-Heimerfolg über den SV Uedesheim legte die Elf von Panagiotis Liomas am Mittwochabend im Fernduell um den Relegationsplatz vor. Sollte Konkurrent VdS Nievenheim am Sonntag gegen die bereits abgestiegene Rhenania Hochdahl verlieren, dann stünde Links aufgrund des gewonnenen direkten Vergleichs mit VdS schon vor dem letzten Spieltag als Teilnehmer an der Abstiegsrelegation fest.

Dann soll auch Sidney Sam wieder mit von der Partie sein, der kurz nach der Pause ausgewechselt wurde. „Sydney hat ein sehr gutes Spiel gemacht, war dann aber angeschlagen. Seine Auswechslung war eine reine Vorsichtsmaßnahme“, sagte Liomas über den Ex-Nationalspieler. Der 38 Jahre alte Sam stand gegen Uedesheim erst zum zweiten Mal in der Startelf des CfR, die ein Durchschnittsalter von über 32 Jahren hatte. Und die „Ü32“ der Linksrheinischen sah zunächst auch ziemlich alt aus.

„Wir hoffen natürlich auf Schützenhilfe aus Hochdahl. Aber wenn die nicht kommt, holen wir uns die nötigen Punkte halt am letzten Spieltag“, sagt Liomas, der mit seinem Team zum Abschluss noch beim Tabellenschlusslicht TSV Meerbusch II antreten muss.

„Wir pennen einmal bei einem langen Ball, machen ein Eigentor und kriegen einen Elfmeter, so macht Uedesheim im ersten Abschnitt aus drei Chancen drei Tore“, ärgerte sich Liomas. Doch seine Mannschaft ließ sich davon nicht unterkriegen. „Wichtig war, dass wir noch vor der Pause den Ausgleich erzielt haben. Da haben wir sicherlich auch etwas Glück gehabt“, konstatierte der Grieche.

Wieder einmal war es dabei Paschalis Ivantzikis (43., 45.), der seine Farben zurück auf Kurs brachte. Von diesem kamen die Gäste, die ihrem Ortsnachbarn aus Nievenheim Schützenhilfe leisten wollten, nach dem Seitenwechsel ab. Innerhalb von nur fünf Minuten schossen die „Oldies“ Andre Kobe (34 Jahre; 56.) und Marvin Mainz (36; 58. und 61.) die Hausherren mit 6:3 nach vorne.

CfR will direkten Abstieg vermeiden

Damit hat es der CfR Links nun selbst in der Hand, den direkten Abstieg in die Kreisliga A zu vermeiden. Auf wen die Liomas-Elf in der Relegation treffen würde, ist noch nicht klar. Fest steht, dass es gegen den Tabellen-15. der Gruppe 6 geht. Dort sind noch mehrere Teams in der Verlosung, wobei es vermutlich auf einen Klub aus dem Trio Spielvereinigung Steele (Essen), Arminia Lirich oder Sportfreunde Königshardt (beide Oberhausen) hinauslaufen wird.

Auf Heerdter Seiten hat man die Relegationstermine jedenfalls schon einkalkuliert. „Unsere Abschlussfahrt beginnt später. Wir fahren erst, nachdem wir die Klasse gehalten haben“, verspricht Liomas.