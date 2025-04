Die OL-Elf des 30. Spieltags - Gucciardo zum neunten Mal nominiert

Abwehr

Auch Janis Büscher (Clarholz), Dominik Burghard (Ahlen) und Noah Kosthorst (Rheine) stehen zum dritten Mal in der Elf der Woche. Beim Zu-Null-Sieg gegen Erkenschwick steuerte Büscher ein Assist bei. Ebenso Burghard, der das 2:1-Siegtor gegen Gievenbeck in der Schlussminute vorbereitete. Der 19-jährige Kosthorst hielt die Defensive beim 1:0-Arbeitssieg gegen den designierten Absteiger Concordia Wiemelhausen zusammen.

Mittelfeld

Siegens Routinier Mats Scheld kam zur Halbzeit und verwandelte eiskalt zwei Strafstöße zum 4:2-Heimerfolg gegen Vreden (4. Nominierung). Sergio Gucciardo, Offensivmann des TSV Victoria Clarholz, spielt weiterhin eine grandiose Saison. Dank zwei Toren gegen Erkenschwick steht er nun bei 24 Scorerpunkten (9. Nominierung). Der 21-jährige Schermbecker Eren Özat steht zum ersten Mal in der Elf der Woche. In Aplerbeck schoss er die 2:1-Führung und holte den Elfmeter zum entscheidenden dritten Treffer in der Nachspielzeit heraus. Auch Münsters Mika Keute ist "Debütant". Ein Tor und eine Vorlage verschaffte ihm die Nominierung.

Angriff

Das Wochenende wird Wattenscheids Emre Yesilova so schnell nicht vergessen. Gegen den SC Verl II erzielte er beide Tore zum 2:1-Heimsieg. Schnurstracks ging es nach Berlin zur Baller League, wo er am gestrigen Montag sechs Tore schoss. Vielleicht der Startschuss für einen starken Saisonendspurt des 31-jährigen Routiniers. Schermbecks erfahrener Offensivmann Timur Karagülmez war an allen drei Toren beteiligt und steht zum vierten Mal in der Elf der Woche. Für Münster II trug sich Marvin Schulz in die Torschützenliste ein und erhielt von euch die meisten Stimmen beim 4:2-Auswärtssieg in Finnentrop/Bamenohl (4. Nominierung).

Knapp verpasst

Die Clarholzer Nils Hahne (Tor) und Julian Linnemann (Abwehr) haben die Elf der Woche knapp verpasst. Ebenso Jannik Krämer (Siegen, Mittelfeld, ein Tor), Montasar Hammami (Rheine, Angriff, eine Vorlage) und Arbnor Hoti (Münster II, Angriff, ein Tor, eine Vorlage).

___

Wie kommt die Elf der Woche zustande:

1. Die Stimmenanzahl des jeweiligen Spielers durch die FuPa-User

2. Der Anteil der FuPa-User-Stimmen des Spielers innerhalb seiner Mannschaft

3. Das Spieltags-Resultat seines Teams (auch die Höhe des Siegs spielt eine Rolle)

4. Die Anzahl der geschossenen Tore des Spielers

5. Die Anzahl der vorbereiteten Tore des Spielers

6. Die Anzahl der Gegentore seines Teams (nur bei Abwehrspielern und Torhütern). Bonus auf den Endwert bei keinem Gegentreffer oder nur einem Gegentor.

7. Die Stärke des Spieltaggegners laut Tabelle

8. Negativ wirken sich gelb-rote oder roten Karten aus

9. Die Anzahl an gehaltenen Strafstößen (nur bei Torhütern)