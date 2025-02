Die OL-Elf des 21. Spieltags - Bochum II und Siegen dreifach vertreten

Abwehr

Bochums Top-Verteidiger Daniel Hülsenbusch (20, 6. Nominierung) und Luca Bernsdorf (19, 5. Nominierung) glänzten beim ungefährdeten 5:0-Erfolg gegen Concordia Wiemelhausen auch wieder offensiv mit einer Vorlage bzw. einem Tor. Beim 2:0-Sieg des 1. FC Gievenbeck gegen SV Schermbeck war der schon mehrjährige Leistungsträger Niklas Beil (23) ein wichtiger Defensivfaktor, der zum zweiten Mal nominiert wurde.

Mittelfeld

Siegens Derrick Kyere (24) war vom TuS Bövinghausen überhaupt nicht aufzuhalten und steht zum dritten Mal in der Elf der Woche. Vier Assists und ein Tor verbuchte der Offensivmann beim 8:0-Kantersieg. Routinier Mats Scheld (31) war mit einem Tor und einem Assist beteiligt. Sergio Gucciardo (25) bewies beim TSV Victoria Clarholz wieder mal, dass es offensiv kaum ohne ihn geht und wurde von euch zum sechsten Mal in die Elf der Woche berufen. Den Anschluss gegen den FC Eintracht Rheine erzielte er selbst, in der Nachspielzeit bereitete er den 2:2-Ausgleich vor. Beim VfL Bochum II erzielte der 19-jährige Jean-Philippe Njike-Nana sein erstes Oberliga-Tor und bekam für seine Leistungen zuletzt ein Sonderlob von Coach Heiko Butscher ("Vom Typ her ist er einer wie Ibrahima Sissoko“).

Angriff

Bei der SG Finnentrop/Bamenohl macht Eren Albayrak (21, 5. Nominierung) dort weiter, wo er in der Hinrunde aufgehört hat. Beim 2:1-Überraschungssieg gegen den ASC 09 Dortmund war er an beiden Treffern beteiligt (ein Tor, eine Vorlage). Siegens Top-Stürmer Cagatay Kader verbuchte zwei Tore und zwei Assists für sich. Beim 1. FC Gievenbeck war der junge Benedikt Fallbrock der Matchwinner, der beide Tore erzielte und zum zweiten Mal nominiert wurde.

Knapp verpasst

Eure Nr. 2 im Tor war Keeper Alex Taach (SG Finnentrop/Bamenohl), der den 2:1-Sieg gegen den ASC 09 Dortmund festhielt. Jubes Ticha (Sportfreunde Siegen), Tugay Gündogan (FC Eintracht Rheine, eine Vorlage) und Shaibou Oubeyapwa (Sportfreunde Siegen, ein Tor) haben ebenfalls die Elf der Woche knapp verpasst.

___

Wie kommt die Elf der Woche zustande:

1. Die Stimmenanzahl des jeweiligen Spielers durch die FuPa-User

2. Der Anteil der FuPa-User-Stimmen des Spielers innerhalb seiner Mannschaft

3. Das Spieltags-Resultat seines Teams (auch die Höhe des Siegs spielt eine Rolle)

4. Die Anzahl der geschossenen Tore des Spielers

5. Die Anzahl der vorbereiteten Tore des Spielers

6. Die Anzahl der Gegentore seines Teams (nur bei Abwehrspielern und Torhütern). Bonus auf den Endwert bei keinem Gegentreffer oder nur einem Gegentor.

7. Die Stärke des Spieltaggegners laut Tabelle

8. Negativ wirken sich gelb-rote oder roten Karten aus

9. Die Anzahl an gehaltenen Strafstößen (nur bei Torhütern)