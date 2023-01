Die Offensive von TuRa Brüggen II ist kaum ausrechenbar FuPa-Wintercheck: Thomas Römer kann sich über eine effektive Offensive freuen.

Im FuPa-Wintercheck stehen die Protagonisten des Amateurfußballs am Niederrhein und Mittelrhein im Fokus. Diesmal beantwortet Thomas Römer die Fragen der Redaktion. Er trainiert die zweite Mannschaft von TuRa Brüggen.

_______________

Wie bewertest Du die bisherige Leistung Deiner Mannschaft?

Thomas Römer: Als Tabellenerster in die Winterpause zu gehen, ist natürlich überragend. Das haben wir als Team vor der Saison nicht gedacht. Die Mannschaft performt sehr gut und wir genießen jeden einzelnen Moment.

Gibt es Veränderungen im Team?

Römer: In der Mannschaft wird es keine Veränderungen geben.

Welcher Spieler hat sich in der ersten Saisonhälfte besonders weiterentwickelt?

Römer: Das ganze Team hat sich in dieser Saison entwickelt. Nach dem Abgang unseres besten Torjägers hat die Mannschaft verstanden, anders Fußball zu spielen. Es macht Spaß mit der Mannschaft Woche für Woche im Training zu arbeiten und den Erfolg auf dem Platz zu sehen. In den letzten Jahren waren wir leichter auszurechnen. Für die 67 Tore zeichnen sich 17 verschiedene Spieler aus. Das sagt schon viel über die Entwicklung der Mannschaft aus.

Welche zwei Spiele aus der laufenden Saison bleiben Dir positiv und/oder negativ in Erinnerung?

Römer: Das Spiel gegen Dülken war bis dato das schlechteste Spiel in dieser Saison, welches 0:0 endete. Das Spiel gegen Lötsch, welches zwar klar mit 0:3 verloren ging, war aber fußballerisch dennoch ein gutes Spiel meiner Mannschaft. Da hat der Wille und der Kampf auch nach dem Rückstand weiterhin gestimmt.

Wie lautet Deine Fußball-Hoffnung / Dein Fußball-Wunsch für 2023?

Römer: Dass wir auch weiterhin ohne jegliche Einschränkungen (sei es Corona oder die Energiekrise) unserem Hobby und der Leidenschaft Fußball nachgehen können.

Welche Anekdote oder Geschichte aus Deinem Team und Deinem Verein ist erzählenswert? Wir freuen uns auf eine tolle Story!

Römer: Der neue Rasenplatz, dem der Aschenplatz weichen musste, ist seit ein paar Monaten nutzbar und macht schon was her. Somit verfügen wir mittlerweile über zwei Naturrasenplätze und einen Kunstrasenplatz mit jeweils einer Flutlicht-Anlage.