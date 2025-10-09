Die Odyssee eines Trainers

– Foto: privat

Es ist schon eine kleine und fast unglaubliche Trainer-Tragödie, die Emanuel Thomas in den vergangenen Jahren erlebt hat. Bei drei Vereinen endete sein Engagement vorzeitig und bei drei weiteren konnte er trotz bevorstehender Zusagen dann doch nicht anfangen. Jetzt pausiert der Pechvogel erst mal. "Ich will mich nicht beklagen. Aber es ist frustrierend, wenn man sieht, dass in diesem Geschäft auch im Amateur-Lager Politik, Eitelkeiten und einzelne Spieler wichtiger sind als fachliche Arbeit und Erfolg", hat der 39-jährige Emmanuel Thomas überwiegend schlechte Erfahrungen gemacht, seit er im Seniorenbereich coacht.

Weitaus besser lief es für ihn im Jugendbereich: Mit der U19 des VfL Theesen mischte Thomas in der Westfalenliga mit, zuvor war er auch mit der U19 des VfR Wellensiek in der Landesliga erfolgreich. Es gab keine Kritik an seiner akribischen Arbeit. Die wollte Thomas auch bei den Erwachsenen fortsetzen, doch dazu kam es bisher noch nicht. Der Reihe nach. Fruststation Nummer eins. Obwohl der beruflich tätige Personalreferent mit dem B-Ligisten Aramäer Harsewinkel auf Tabellenplatz zwei stand, musste er nach zehn Spieltagen wieder gehen. Begründung der Verantwortlichen: Seine Ansprüche seien zu hoch.

So muss das wohl auch sein nächster Harsewinkeler Klub, der FC Greffen, gesehen haben: Schon nach wenigen Wochen wurde er auf Wunsch der Mannschaft "freigestellt". Das ambitionierte Training hatte den Spielern nicht behagt. Über diese Einstellung hätte wohl auch die Nationaltrainer-Legende Sepp Herberger, nach dem die FCG-Sportstätte benannt worden ist, den Kopf geschüttelt. Der Verein stürzte inzwischen in die B-Liga ab. Der nächste Anlauf: TuRa Löhne. Thomas wurde mit großem Getöse als neuer Hoffnungsträger vorgestellt. Pech für ihn: Weil sich der Hauptsponsor überraschend verabschiedet hatte, musste TuRa aus finanziellen Gründen von seiner Verpflichtung Abstand nehmen.