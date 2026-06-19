Die Oberpfalz sieht das erste große Testspiel-Wochenende

Nachdem letzte Woche bereits einige Teams ihre Testspiel-Serie aufgenommen hatten, geht es jetzt in die Vollen. Das erste große Testspiel-Wochenende wartet. Beinahe alle Bayern-, Landes- und Bezirksligisten der Oberpfalz sind im Einsatz. Ein Trio aus dem Amberger Raum testet gar doppelt. Und zwar die Aufsteiger DJK Ammerthal, FC Amberg und SV Raigering. Unter anderem das Kräftemessen zwischen dem runderneuerten Bayernliga-Rückkehrer aus Ammerthal und dem SC Luhe-Wildenau (Sonntag in Waldthurn) verspricht Spannung. Bayernliga gegen Landesliga heißt es außerdem bei den Duellen Gebenbach gegen Erlangen-Bruck, Weiden gegen Tegernheim und Bad Abbach gegen Fortuna Regensburg.
Wer spielt gegen wen? Die überregionalen Testspiele des Wochenendes auf einen Blick:
FC Ränkam – DJK Arnschwang 3:4 (2:3) / Tore: 0:1 D. Pongratz (5.), 1:1 Bauer (7.), 1:2 Schönberger (11.), 1:3 Koller (20.), 2:3 und 3:3 Bauer (23., 81.), 3:4 Kastl (90.)
FC Viehhausen – SG Oberndorf/Matting 2:1 (0:1) / Tore: 0:1 Gruber (30.), 1:1 Schätz (47.), 2:1 Nicklaus (50.)
17.30 Uhr: TSV Regen – SC Regensburg
18.30 Uhr: FC Troschenreuth – DJK Ammerthal, DJK Dürnsricht-Wolfring – SV Raigering
11 Uhr: SV Harting – SpVgg Hainsacker
11.30 Uhr: DJK Gebenbach – FSV Erlangen-Bruck
14 Uhr: VfB Bach – 1. FC Bad Kötzting
14.30 Uhr: SV Etzenricht – DJK Ursensollen
15 Uhr: SV Inter Bergsteig Amberg – TSV Kümmersbruck, 1. FC Schlicht – SG Traßlberg/Poppenricht, FC Wernberg – TB/SV Regenstauf
16 Uhr: SpVgg SV Weiden – FC Tegernheim (in Rothenstadt), SV Raigering – Freier TuS Regensburg
17 Uhr: SpVgg Lam – DJK Arnschwang, SpVgg Ramspau – FC Oberhinkofen, SV Hubertus Köfering – FC Amberg, TSV Bad Abbach – SV Fortuna Regensburg, FC Stamsried – FC Raindorf
18 Uhr: TSV Detag Wernberg – 1. FC Schwarzenfeld
10.30 Uhr: FC Dießfurt – SpVgg SV Weiden II
15 Uhr: SV Manching – TSV Kareth-Lappersdorf, SV Breitenbrunn – DJK Limes, TB 03 Roding – TSV Windeck Burgebrach
16 Uhr: SC Luhe-Wildenau – DJK Ammerthal (in Waldthurn), TSV Langquaid – SV Wenzenbach, FC Thalmassing – SpVgg Vohenstrauß, TV Schierling – TV Riedenburg
17 Uhr: SV Schwandorf-Ettmannsdorf – SV Hahnbach, SV Kemnath a. B. – TSV Tännesberg, SV Erzhäuser-Windmais – TV Nabburg
Die Testspiele auf Kreisebene sind der jeweiligen Kreisseite unter dem Reiter „Spiele“ zu entnehmen.