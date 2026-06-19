Die Oberpfalz sieht das erste große Testspiel-Wochenende

Dominik Haller und die DJK Ammerthal haben ein Test-Doppel vor der Brust. – Foto: Jonas Löffler

Nachdem letzte Woche bereits einige Teams ihre Testspiel-Serie aufgenommen hatten, geht es jetzt in die Vollen. Das erste große Testspiel-Wochenende wartet. Beinahe alle Bayern-, Landes- und Bezirksligisten der Oberpfalz sind im Einsatz. Ein Trio aus dem Amberger Raum testet gar doppelt. Und zwar die Aufsteiger DJK Ammerthal, FC Amberg und SV Raigering. Unter anderem das Kräftemessen zwischen dem runderneuerten Bayernliga-Rückkehrer aus Ammerthal und dem SC Luhe-Wildenau (Sonntag in Waldthurn) verspricht Spannung. Bayernliga gegen Landesliga heißt es außerdem bei den Duellen Gebenbach gegen Erlangen-Bruck, Weiden gegen Tegernheim und Bad Abbach gegen Fortuna Regensburg.



Wer spielt gegen wen? Die überregionalen Testspiele des Wochenendes auf einen Blick: