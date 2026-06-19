 2026-06-19T07:31:48.632Z

Testspiel

Die Oberpfalz sieht das erste große Testspiel-Wochenende

Ammerthal, der FC Amberg und Raigering sind im Doppeleinsatz +++ Alle überregionalen Spiele im Überblick

von Florian Würthele · Heute, 09:55 Uhr · 0 Leser
Dominik Haller und die DJK Ammerthal haben ein Test-Doppel vor der Brust.
Dominik Haller und die DJK Ammerthal haben ein Test-Doppel vor der Brust. – Foto: Jonas Löffler

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Nachdem letzte Woche bereits einige Teams ihre Testspiel-Serie aufgenommen hatten, geht es jetzt in die Vollen. Das erste große Testspiel-Wochenende wartet. Beinahe alle Bayern-, Landes- und Bezirksligisten der Oberpfalz sind im Einsatz. Ein Trio aus dem Amberger Raum testet gar doppelt. Und zwar die Aufsteiger DJK Ammerthal, FC Amberg und SV Raigering. Unter anderem das Kräftemessen zwischen dem runderneuerten Bayernliga-Rückkehrer aus Ammerthal und dem SC Luhe-Wildenau (Sonntag in Waldthurn) verspricht Spannung. Bayernliga gegen Landesliga heißt es außerdem bei den Duellen Gebenbach gegen Erlangen-Bruck, Weiden gegen Tegernheim und Bad Abbach gegen Fortuna Regensburg.

Wer spielt gegen wen? Die überregionalen Testspiele des Wochenendes auf einen Blick:

Donnerstag

FC Ränkam – DJK Arnschwang 3:4 (2:3) / Tore: 0:1 D. Pongratz (5.), 1:1 Bauer (7.), 1:2 Schönberger (11.), 1:3 Koller (20.), 2:3 und 3:3 Bauer (23., 81.), 3:4 Kastl (90.)

FC Viehhausen – SG Oberndorf/Matting 2:1 (0:1) / Tore: 0:1 Gruber (30.), 1:1 Schätz (47.), 2:1 Nicklaus (50.)

Am Freitag spielen:

17.30 Uhr: TSV Regen – SC Regensburg

18.30 Uhr: FC Troschenreuth – DJK Ammerthal, DJK Dürnsricht-Wolfring – SV Raigering



19 Uhr: TV Aiglsbach – BSC Regensburg, FC Amberg – 1. FC Schnaittach


Am Samstag spielen:

11 Uhr: SV Harting – SpVgg Hainsacker

11.30 Uhr: DJK Gebenbach – FSV Erlangen-Bruck

14 Uhr: VfB Bach – 1. FC Bad Kötzting

14.30 Uhr: SV Etzenricht – DJK Ursensollen

15 Uhr: SV Inter Bergsteig Amberg – TSV Kümmersbruck, 1. FC Schlicht – SG Traßlberg/Poppenricht, FC Wernberg – TB/SV Regenstauf

16 Uhr: SpVgg SV Weiden – FC Tegernheim (in Rothenstadt), SV Raigering – Freier TuS Regensburg

17 Uhr: SpVgg Lam – DJK Arnschwang, SpVgg Ramspau – FC Oberhinkofen, SV Hubertus Köfering – FC Amberg, TSV Bad Abbach – SV Fortuna Regensburg, FC Stamsried – FC Raindorf

18 Uhr: TSV Detag Wernberg – 1. FC Schwarzenfeld


Am Sonntag spielen:

10.30 Uhr: FC Dießfurt – SpVgg SV Weiden II

15 Uhr: SV Manching – TSV Kareth-Lappersdorf, SV Breitenbrunn – DJK Limes, TB 03 Roding – TSV Windeck Burgebrach

16 Uhr: SC Luhe-Wildenau – DJK Ammerthal (in Waldthurn), TSV Langquaid – SV Wenzenbach, FC Thalmassing – SpVgg Vohenstrauß, TV Schierling – TV Riedenburg

17 Uhr: SV Schwandorf-Ettmannsdorf – SV Hahnbach, SV Kemnath a. B. – TSV Tännesberg, SV Erzhäuser-Windmais – TV Nabburg



Die Testspiele auf Kreisebene sind der jeweiligen Kreisseite unter dem Reiter „Spiele“ zu entnehmen.