Die Oberpfalz sieht 13 neue Meister

SV Etzenricht, Bezirksliga Nord Zahlreiche „Schlachtenbummler“ begleiteten die Etzenrichter Mannschaft zum gestrigen Auswärtsspiel in Vohenstrauß. Trotz eines nervösen Beginns bewahrte die Crew um Spielertrainer Andy Wendl kühlen Kopf, holte sich die Punkte und die Meisterschaft. Kein Team war so konstant wie der SVE, der nur drei Saisonspiele verlor. Der langjährige Landesligist (2006 bis 2019) schlägt nach sechsjähriger Abstinenz wieder im Verbandsbereich auf. SpVgg Schirmitz, Kreisliga Nord Es ist vollbracht: Von 2016 bis 2022 gehörte Schirmitz dem Starterfeld der Bezirksliga Nord an, jetzt ist man nach drei Kreisliga-Jahren zurück. Ein direkter verwandelter Freistoß reichte am Sonntag zum alles entscheidenden 1:0-Heimsieg gegen Vorbach. 400 Fans ließen die Spieler sowie das Trainerduo Fabian Hirmer und Markus Peetz hochleben. Lange tobte ein Vierkampf um die Meisterschaft, doch letztlich legte niemand die Konstanz der SpVgg an den Tag.

SV Altenstadt/Voh., A-Klasse Ost

SG Paulsdorf I / Freudenberg III, A-Klasse Süd

SV Wildenreuth, A-Klasse West

SC Eschenbach II, B-Klasse West

SF Ursulapoppenricht, Kreisliga SüdKollektiver Jubel auch bei „Upo“. Durch einen 2:1-Erfolg in Kohlberg am vorletzten Spieltag ist der direkte Durchmarsch von der Kreisklasse in die Bezirksliga perfekt – dorthin, wo die Verantwortlichen ja binnen drei Jahren hinwollten. Das hat geklappt. „Ich bin immer noch etwas sprachlos. Dass meine Jungs das Woche für Woche über zwei Jahre so gnadenlos durchziehen, hat meinen größten Respekt verdient“, strahlte Spielertrainer Sven Seitz am Montagmorgen.VfB Weiden, B-Klasse OstVier Spielzeiten in der untersten Liga sollten genug sein. Die Meisterschaft war dem VfB Weiden im Grunde schon Länger kaum noch zu nehmen, nun hat man Gewissheit. Aus der Meister-Truppe stechen die beiden Top-Torjäger Felix Neumann (21 Saisontore) und Massimo Mazzullo (20) heraus.Können am letzten Spieltag aus eigener Kraft Meister werden:



Standen bereits als Meister fest:

SC Luhe-Wildenau II, Kreisklasse Ost

DJK Ursensollen, Kreisklasse Süd

SpVgg Trabitz, Kreisklasse West

SV Loderhof/Sulzbach, A-Klasse Nord

FC Amberg II, B-Klasse Süd





Kreis Cham/Schwandorf



TSV Dieterskirchen II, B-Klasse Kreisliga West

In der nur sechs Teams umfassenden Staffel konnte Dieterskirchen am konstantesten punkten. Dass es schon an diesem Wochenende klappt, war noch am Freitagabend nach dem eigenen 2:2-Remis nicht zu erwarten. Doch zwei Tage später patzte der Rangzweite und die TSV-Party konnte losgehen.



SV Thenried II, B-Klasse Kreisklasse Ost

Gern hätte die Fußballer vom Nordhang mit einem Heimsieg alles klar gemacht. Doch Gegner Wilting trat nicht an, die Punkte wandern am grünen Tisch nach Thenried und machen den SV zum Meister. Somit hat das noch ausstehende Spitzenspiel gegen Vizemeister Schorndorf keine Bedeutung mehr.



SC Kreith/Pittersberg II, B-Klasse Kreisklasse Nord

Noch in einer weiteren B-Klasse ist die Meisterfrage geklärt. Dem SC Kreith II geht es dabei wie Thenried, denn auch in dem Fall sorgt ein Nichtantritt des Gegners für Klarheit. Am kommenden Wochenende kann Kreiths Erste nachziehen und sich zum Meister in der A-Klasse krönen.





Können am letzten Spieltag aus eigener Kraft Meister werden:

FC Furth im Wald, Kreisliga Ost

DJK Dürnsricht-Wolfring, Kreisklasse Nord

SC Kreith/Pittersberg, A-Klasse West I

SC Katzdorf II, A-Klasse West II

SG Lam III / Lohberg II, B-Klasse Kreisklasse Ost



Standen bereits als Meister fest: