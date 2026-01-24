 2026-01-20T07:14:11.657Z

Allgemeines
– Foto: K. Lapp @bolzplatzfotografie

Die Oberliga-Testspiele am Samstag: Rhynern trifft zweistellig

In einer Woche startet die Oberliga Westfalen in den regulären Spielbetrieb.

Es ist Zeit für die Generalproben. Einige Testspiele fallen den Witterungsbedingen zum Opfer. Aber es ist noch etwas an Programm am heutigen Samstag übrig geblieben.

FuPa Westfalen ist im Liveticker dabei.

Heute, 14:00 Uhr
SpVgg Vreden
SpVgg VredenSpVgg Vreden
Westfalia Kinderhaus
Westfalia KinderhausWestfalia Kinderhaus
1
4
Abpfiff

SpVgg Vreden (OL) – Westfalia Kinderhaus (WL) 1:4
Tore: 0:1 Semih Daglar (21.), 0:2 Moritz Alexander Orschel (53.), 1:2 Maximilian Hinkelmann (61.), 1:3 Moritz Alexander Orschel (72.), 1:4 Moritz Alexander Orschel (80.)

Heute, 12:45 Uhr
TSV Steinbach Haiger
TSV Steinbach HaigerTSV Steinbach Haiger
SG Finnentrop/Bamenohl
SG Finnentrop/BamenohlSG Finnentrop/Bamenohl
4
0
Abpfiff

TSV Steinbach Haiger (RL) – SG Finnentrop/Bamenohl (OL) 4:0 (2x 30 Minuten)
Tore: 1:0 Kevin Gleissner (14.), 2:0 Thomas Rotfuß (20.), 3:0 Kevin Gleissner (30.), 4:0 Kevin Gleissner (48.)

Heute, 13:30 Uhr
Eimsbütteler TV
Eimsbütteler TVETV
Eintracht Rheine
Eintracht RheineEintracht Rheine
0
0
Abpfiff

Eimsbütteler TV (OL) - FC Eintracht Rheine (OL) 0:0

Heute, 15:45 Uhr
Sportfreunde Siegen
Sportfreunde SiegenSF Siegen
SG Finnentrop/Bamenohl
SG Finnentrop/BamenohlSG Finnentrop/Bamenohl
6
1
Abpfiff

Sportfreunde Siegen (RL) – SG Finnentrop/Bamenohl (OL) 6:1
Tore: 1:0 Arif Güclü (6.), 2:0 Leon Pursian (16.), 3:0 Cagatay Kader (41.), 4:0 Ömer Tokac (50.), 5:0 Cagatay Kader (55.), 6:0 Georgios Mavroudis (58.), 6:1 (60.)

Heute, 14:00 Uhr
Türkspor Dortmund
Türkspor DortmundTürkspor Dortmund
Borussia Dortmund
Borussia DortmundBor.Dortmund II
0
2
Abpfiff

Türkspor Dortmund (OL) – Borussia Dortmund II (RL) 0:2
Tore: 0:1 Joseph Boyamba (52.), 0:2 Ousmane Diallo (89.)

Heute, 15:00 Uhr
ASC 09 Dortmund
ASC 09 DortmundASC 09 Dortmund
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus.
5
2
Abpfiff

ASC 09 Dortmund (OL) – TSV Meerbusch (OL) 5:2
Tore: 0:1 Pablo Ramm (3.), 0:2 (43.), 1:2 Rafael Camprobin (45.), 2:2 Lewin Alexander D Hone (48.), 3:2 Florian Rausch (58. Handelfmeter), 4:2 Luis Sebastian Kehl (70.), 5:2 Josip Kopecki (77.)

Heute, 15:30 Uhr
Westfalia Rhynern
Westfalia RhynernWestfalia Rhynern
SF Ostinghausen
SF OstinghausenSF Ostinghausen
10
0
Abpfiff

Westfalia Rhynern (OL) – SF Ostinghausen (WL) 10:0
Tore: 1:0 Kerim Yüksel Karyagdi (9.), 2:0 Henrik Koch (19.), 3:0 Connor Mc Leod (26.), 4:0 Mathis Paschko (28.), 5:0 Mathis Paschko (38.), 6:0 Mathis Paschko (40.), 7:0 Mathis Paschko (43.), 8:0 Kerim Yüksel Karyagdi (58.), 9:0 Michael Rzeha (63.), 10:0 Tobias Lyttwin (81. Eigentor)

Heute, 15:00 Uhr
SV Lippstadt 08
SV Lippstadt 08SV Lippstadt 08
Sportfreunde Lotte
Sportfreunde LotteSF Lotte
Abgesagt

Heute, 14:30 Uhr
SV Meppen
SV MeppenSV Meppen
SC Preußen Münster
SC Preußen MünsterSC Preußen Münster II
Abgesagt

Heute, 13:00 Uhr
1. FC Gievenbeck
1. FC Gievenbeck1. FC Gievenbeck
TuS Bersenbrück
TuS BersenbrückBersenbrück
Abgesagt

Heute, 14:30 Uhr
TuS Hiltrup
TuS HiltrupTuS Hiltrup
Borussia Emsdetten
Borussia EmsdettenBorussia Emsdetten
Abgesagt

