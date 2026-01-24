Die Oberliga-Testspiele am Samstag: Rhynern trifft zweistellig

Es ist Zeit für die Generalproben. Einige Testspiele fallen den Witterungsbedingen zum Opfer. Aber es ist noch etwas an Programm am heutigen Samstag übrig geblieben.
FuPa Westfalen ist im Liveticker dabei.
SpVgg Vreden (OL) – Westfalia Kinderhaus (WL) 1:4
Tore: 0:1 Semih Daglar (21.), 0:2 Moritz Alexander Orschel (53.), 1:2 Maximilian Hinkelmann (61.), 1:3 Moritz Alexander Orschel (72.), 1:4 Moritz Alexander Orschel (80.)
TSV Steinbach Haiger (RL) – SG Finnentrop/Bamenohl (OL) 4:0 (2x 30 Minuten)
Tore: 1:0 Kevin Gleissner (14.), 2:0 Thomas Rotfuß (20.), 3:0 Kevin Gleissner (30.), 4:0 Kevin Gleissner (48.)
Eimsbütteler TV (OL) - FC Eintracht Rheine (OL) 0:0
Sportfreunde Siegen (RL) – SG Finnentrop/Bamenohl (OL) 6:1
Tore: 1:0 Arif Güclü (6.), 2:0 Leon Pursian (16.), 3:0 Cagatay Kader (41.), 4:0 Ömer Tokac (50.), 5:0 Cagatay Kader (55.), 6:0 Georgios Mavroudis (58.), 6:1 (60.)
Türkspor Dortmund (OL) – Borussia Dortmund II (RL) 0:2
Tore: 0:1 Joseph Boyamba (52.), 0:2 Ousmane Diallo (89.)
ASC 09 Dortmund (OL) – TSV Meerbusch (OL) 5:2
Tore: 0:1 Pablo Ramm (3.), 0:2 (43.), 1:2 Rafael Camprobin (45.), 2:2 Lewin Alexander D Hone (48.), 3:2 Florian Rausch (58. Handelfmeter), 4:2 Luis Sebastian Kehl (70.), 5:2 Josip Kopecki (77.)
Westfalia Rhynern (OL) – SF Ostinghausen (WL) 10:0
Tore: 1:0 Kerim Yüksel Karyagdi (9.), 2:0 Henrik Koch (19.), 3:0 Connor Mc Leod (26.), 4:0 Mathis Paschko (28.), 5:0 Mathis Paschko (38.), 6:0 Mathis Paschko (40.), 7:0 Mathis Paschko (43.), 8:0 Kerim Yüksel Karyagdi (58.), 9:0 Michael Rzeha (63.), 10:0 Tobias Lyttwin (81. Eigentor)