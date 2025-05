Die Oberliga-Elf des 34. Spieltags - Verls Nwachukwu überragt

Seit fünf Spielen ist der SV Lippstadt 08 ungeschlagen. Dass es in Clarholz ein torloses Remis gab, war auch Keeper Luca Beermann zu verdanken, der seit seinem Winterwechsel vom Regionalligisten SC Wiedenbrück zum dritten Mal in der Elf der Woche steht.

Abwehr

Vredens Defensivmann Jannik Enning legte sich kurz vor Schluss den Ball zurecht und verwandelte einen direkten Freistoß zum 1:0 gegen den SV Schermbeck (2. Nominierung). Auch Siegens Rikuhei Nabesaka (4. Nominierung) war der gefeierte Siegtorschütze zum Aufstieg der Sportfreunde. Im Heimspiel gegen den SC Preußen Münster II nahm er in der Schlussminute aus der Distanz Maß und traf mit einem satten Flachschuss zum 1:0. Daniel Hülsenbusch ist einer der defensiven Top-Leistungsträger beim VfL Bochum II und steht zum achten Mal in der Elf der Woche. Im Auswärtsspiel in Bamenohl erzielte er die wichtige 2:0-Führung beim 2:1-Sieg.

Mittelfeld

Verls Eigengewächs Sekou Eickholt steuerte ein Tor und ein Assist zum 4:1-Auswärtssieg in Ennepetal bei und steht zum ersten Mal in der Elf der Woche. Rheines Luca Meyer war der dritte 1:0-Siegtorschütze des Spieltags. Früh erzielte er gegen Erkenschwick sein zweites Saisontor, was am Ende reichen sollte und ihm die zweiten Nominierung einbrachte. Einen Spieltag des ASC 09 Dortmund ohne einen Scorerpunkt von Florian Rausch (inzwischen 27) gibt es quasi nicht. Der Mittelfeldmann erzielte den 2:1-Siegtreffer gegen Rhynern und steht zum neunten Mal in der Elf der Woche. Auch Bochums zweiten Torschützen Lars Holtkamp habt ihr in die Elf der Woche gewählt (1. Nominierung).

Angriff

Im Angriff herrschte diesen Spieltag Flaute. Lediglich zwei Stürmer trafen, einer davon war der Spieler des Spieltags. Verls Isaak Nwachukwu war an allen vier Toren in Ennepetal beteiligt (drei Tore, eine Vorlage) und steht zum ersten Mal in der Elf der Woche. Außerdem erzielte Gievenbecks Louis Martin den 1:1-Endstand gegen Wattenscheid (3. Nominierung). So schaffte es Aplerbecks Josue Santo mit einer Vorlage in die Elf der Woche (2. Nominierung).

Knapp verpasst

Ramon Büsken (Torwart, Rheine), Keanu Diskau (Abwehr, ASC 09), Dennis Wüpping (Mittelfeld, Vreden) und Julius Gerster (Angriff, Vreden) verpassten die Elf der Woche knapp.

___

Wie kommt die Elf der Woche zustande:

1. Die Stimmenanzahl des jeweiligen Spielers durch die FuPa-User

2. Der Anteil der FuPa-User-Stimmen des Spielers innerhalb seiner Mannschaft

3. Das Spieltags-Resultat seines Teams (auch die Höhe des Siegs spielt eine Rolle)

4. Die Anzahl der geschossenen Tore des Spielers

5. Die Anzahl der vorbereiteten Tore des Spielers

6. Die Anzahl der Gegentore seines Teams (nur bei Abwehrspielern und Torhütern). Bonus auf den Endwert bei keinem Gegentreffer oder nur einem Gegentor.

7. Die Stärke des Spieltaggegners laut Tabelle

8. Negativ wirken sich gelb-rote oder roten Karten aus

9. Die Anzahl an gehaltenen Strafstößen (nur bei Torhütern)