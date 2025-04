Die Oberliga-Elf des 33. Spieltags - Acht Mannschaften vertreten

Abwehr

Rhynerns Kapitän Michael Wiese erzielte nach einer Ecke per Flugkopfball den sehenswerten 2:1-Siegtreffer gegen Wattenscheid und steht zum ersten Mal in der Elf der Woche. Siegens Verteidiger Rikuhei Nabesaka erzielte sein zweites Saisontor (3. Nominierung). Es war die wichtige Führung beim 2:1-Sieg in Verl. Der junge Defensivmann des ASC 09 Dortmund, Keanu Diskau (19), hielt die Null beim 5:0-Kantersieg in Erkenschwick und war mit einer Vorlage beteiligt (2. Nominierung).

Mittelfeld

Der nach Wattenscheid wechselnde Wiemelhausener Atakan Uzunbas steuerte zwei Scorerpunkte (ein Tor, eine Vorlage) zum 4:0-Heimsieg gegen Vreden bei und steht zum vierten Mal in der Elf der Woche. Gievenbecks Julian Conze war in der Nachspielzeit der gefeierte 1:0-Siegtorschütze gegen die SG Finnentrop/Bamenohl (1. Nominierung). Für den ASC 09 Dortmund war Jannik Urban mit zwei Assists erfolgreich unterwegs (2. Nominierung). Auch der erfahrene Dennis Gumpert (Wiemelhausen, ein Tor) wurde von euch zum zweiten Mal berufen.

Angriff

Zwei Tore von Münsters Till Hausotter reichten nicht zum Heimsieg gegen Rheine (2:2), aber immerhin zum zweiten Mal zur Elf der Woche. Schermbecks Kevin Schacht kam, sah und siegte. In der 55. Spielminute eingewechselt, war er in der Schlussphase mit einem Tor und einem Assist der Matchwinner beim 2:0-Heimsieg gegen Ennepetal. Es ist seine bereits fünfte Nominierung. Der 237-fache Regionalliga-Routinier Arif Güclü war an beiden Siegener Toren maßgeblich beteiligt und steht zum ersten Mal in der Elf der Woche.

Knapp verpasst

Jan Kelch (Tor, Wiemelhausen), Jan Stuhldreier (Abwehr, ASC 09 Dortmund, eine Vorlage), Efe Tirpan (Mittelfeld, Verl II, ein Tor) und Ibrahim Lahchaychi (Angriff, Wiemelhausen, ein Tor) verpassten die Elf der Woche knapp.

___

Wie kommt die Elf der Woche zustande:

1. Die Stimmenanzahl des jeweiligen Spielers durch die FuPa-User

2. Der Anteil der FuPa-User-Stimmen des Spielers innerhalb seiner Mannschaft

3. Das Spieltags-Resultat seines Teams (auch die Höhe des Siegs spielt eine Rolle)

4. Die Anzahl der geschossenen Tore des Spielers

5. Die Anzahl der vorbereiteten Tore des Spielers

6. Die Anzahl der Gegentore seines Teams (nur bei Abwehrspielern und Torhütern). Bonus auf den Endwert bei keinem Gegentreffer oder nur einem Gegentor.

7. Die Stärke des Spieltaggegners laut Tabelle

8. Negativ wirken sich gelb-rote oder roten Karten aus

9. Die Anzahl an gehaltenen Strafstößen (nur bei Torhütern)