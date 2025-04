Die Oberliga-Elf des 31. Spieltags - Thiemann mit vier Scorerpunkten

Abwehr

Verteidiger Luca Bernsdorf wurde zum sieben Mal nominiert (zwei Tore). Für die SpVgg Vreden trafen Neo Jason Muhr und Jannik Enning, die zum ersten Mal in der laufenden Saison in der Elf der Woche stehen.

Mittelfeld

Bochums Mittelfeldmann Benjamin Dreca stockte sein Saisonkonto auf 17 Scorerpunkte auf. Zwei Tore und eine Vorlage brachten ihm die vierte Nominierung. Ebenfalls drei Scorerpunkte sammelte Bamenohls Gordon Meyer (ein Tor, zwei Vorlagen). Münsters Mika Keute schoss das "Goldene Tor des Tages" beim knappen Heimsieg gegen Wattenscheid (2. Nominierung). Beim ASC 09 Dortmund ist Florian Rausch nach Maxi Podehl der überragende Offensivmann der Saison. Sein Strafstoßtor in Verl war sein 25. Scorerpunkt. Ihn habt ihr zum siebten Mal nominiert.

Angriff

Bamenohls Johannes Thiemann war an allen vier Treffern beteiligt (drei Tore, eine Vorlage) und steht zum vierten Mal in der Elf der Woche. Aplerbecks Rafael Camprobin steuerte ein Tor und ein Assist bei. Ebenso Schermbecks Fynn Broos, der so den 2:1-Heimerfolg gegen Rheine ermöglichte und in der Hinrunde bereits einmal im Wattenscheider Trikot in der Elf der Woche stand.

Knapp verpasst

Sebastian Speen (Tor, Schermbeck), Nicolas Abdat (Abwehr, Bochum II, ein Tor), Mergim Deljiu (Mittelfeld, Rhynern, eine Vorlage) und Julius Gerster (Angriff, Vreden, ein Tor) verpassten die Elf der Woche knapp.

Wie kommt die Elf der Woche zustande:

1. Die Stimmenanzahl des jeweiligen Spielers durch die FuPa-User

2. Der Anteil der FuPa-User-Stimmen des Spielers innerhalb seiner Mannschaft

3. Das Spieltags-Resultat seines Teams (auch die Höhe des Siegs spielt eine Rolle)

4. Die Anzahl der geschossenen Tore des Spielers

5. Die Anzahl der vorbereiteten Tore des Spielers

6. Die Anzahl der Gegentore seines Teams (nur bei Abwehrspielern und Torhütern). Bonus auf den Endwert bei keinem Gegentreffer oder nur einem Gegentor.

7. Die Stärke des Spieltaggegners laut Tabelle

8. Negativ wirken sich gelb-rote oder roten Karten aus

9. Die Anzahl an gehaltenen Strafstößen (nur bei Torhütern)