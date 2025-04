Die Oberliga-Elf des 29. Spieltags - Podehl mit fünf Scorerpunkten

Drei Mannschaften, die klare Erfolge einfuhren, sind zweifach in der Elf der Woche vertreten: ASC 09 Dortmund (7:2 bei Concordia Wiemelhausen), FC Eintracht Rheine (5:0 bei der SpVgg Vreden) und TSV Victoria Clarholz (3:0 beim SC Preußen Münster II). Auch von "Überraschungssieger" RW Ahlen (1:0 beim SV Westfalia Rhynern) habt ihr zwei Spieler in die Elf der Woche gewählt.

Aplerbecks Florian Rausch ist der "Assist-König" der laufenden Saison. Nr. 17 und 18 gab es am Wochenende. Auch ein Tor steuerte der zum sechsten Mal nominierte Leistungsträger bei. Mit zwei Vorlagen beim 3:1-Auswärtssieg in Gievenbeck verdiente sich Lippstadts David Dören seine erste Nominierung. Winterneuzugang Tugay Gündogan wird beim FC Eintracht Rheine immer wichtiger. Dank zwei Scorerpunkten (ein Tor und eine Vorlage) wurde der offensive Mittelfeldmann zum zweiten Mal in die Elf der Woche berufen. Siegens Derrick Kyere war der Matchwinner beim 3:1-Auswärtssieg. Das wichtige 2:1 sowie die Vorlage zum dritten Tor brachten ihm die fünfte Nominierung.

Tor

Ahlens Keeper Alexander Hahnemann rettete seiner Mannschaft mehrfach die Null, insbesondere als seine Vorderleute in der Schlussphase in Unterzahl gerieten. Der 32-jährige Routinier steht in der laufenden Saison zum ersten Mal in der Elf der Woche.

Abwehr

Julian Linnemann, Verteidiger des TSV Victoria Clarholz, traf in der Nachspielzeit per Kopf zum 2:1-Heimsieg gegen den SC Verl II. Dominik Burghard war bei Ahlen einer der erfolgreichen Innenverteidiger. Beide wurden zum ersten Mal nominiert. Wattenscheids junger Defensivmann Tarik Ould Seltana (20) steht zum zweiten Mal in der Elf der Woche.

Mittelfeld

Überragender Mann beim 5:1-Heimsieg des FC Eintracht Rheine gegen Ennepetal war Dreifach-Torschütze Tugay Gündogan. Zwei der fünf Tore legte Pascal Petruschka auf. Für Clarholz war einmal mehr Sergio Gucciardo der Matchwinner, der die Führung erzielte und in der Nachspielzeit den Siegtreffer per Eckstoß vorbereitete. Für den nun "22-Scorer-Mann" ist es die achte Nominierung in die Elf der Woche. Wattenscheids "Baller League-Kicker" Berkan Firat glänzte mit zwei Assists (2. Nominierung).

Angriff

Robert Nnaji erzielte zwei Tore für die SG Wattenscheid 09 (3. Nominierung). Ebenfalls einen Doppelpack schnürte Johannes Thiemann für die SG Finnentrop/Bamenohl, der damit den 2:1-Heimsieg gegen den SV Schermbeck perfekt machte. Es war die dritte Nominierung für den Stürmer, der ab Sommer für den SV Westfalia Rhynern auf Torejagd geht. Bei RW Ahlen stach Davin Wöstmann mit einem Tor und einer Vorlage heraus. Der 26-Jährige steht zum dritte Mal in der Elf der Woche.

Knapp verpasst

Gleich drei Akteure des FC Eintracht Rheine haben die Elf der Woche knapp verpasst: Keeper Ramon Büsken, Verteidiger Noah Kosthorst und Stürmer Bennet van den Berg. Im Mittelfeld hatte Ahlens Kilian Hornbruch das Nachsehen.