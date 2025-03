Die Oberliga-Elf des 26. Spieltags - Siegen dreifach vertreten

Die Sportfreunde Siegen marschieren mit großen Schritten in die Regionalliga West. Drei Spieler des 4:0-Topspielsiegs beim ASC 09 Dortmund wurden in die Elf der Woche gewählt: Außenverteidiger Arthur Tomas, der die Null hielt und das wichtige Führungstor erzielte, Georgios Mavroudis, der zweimal traf, und der Regionalliga-erfahrene Cagatay Kader, der drei Assists beisteuerte.

In der Torwart-Rotation des SC Verl II erhielt der 26-jährige Fabian Pekruhl seinen siebten Einsatz in der laufenden Saison und hielt zum fünften Mal seinen Kasten sauber. Zur Belohnung gab es wieder mal viele Stimmen aus der Community und die sechste Berufung in die Elf der Woche.

Abwehr

Verls junger Defensivmann Adrian Nezir (18) wurde erst kurz vor Anstoß in die Startelf berufen, spielte durch und hielt die Null beim 1:0-Auswärtssieg in Ahlen. Wattenscheids Tarik Ould Seltana läutete mit seiner Vorlage zum 1:2-Anschlusstreffer die Aufholjagd gegen den TuS Ennepetal ein und holte letztlich auch noch den Strafstoß zum 3:2-Heimsieg heraus. Siegens Arthur Tomas komplettiert die Defensive.

Mittelfeld

Rhynerns Mergin Deljiu war an beiden Treffern beim 2:1-Auswärtssieg in Gievenbeck beteiligt. Das erste Tor erzielte er selbst, beim zweiten legte er mit viel Übersicht auf den besser postierten Mitspieler ab. Jonah Wagner (dritte Nominierung) hatte Deljiu bei der Führung aufgelegt und hatte auch großen Anteil am zweiten Treffer, als er sich stark auf der linken Seite durchsetze und Deljiu so den Scorerpunkte bescherte. Michel Post ließ Wiemelhausens Hoffnungen auf den Klassenerhalt leben, als er den wichtigen 1:1-Ausgleich in Clarholz erzielte. Siegens Doppel-Torschütze Georgios Mavroudis steht zum dritten Mal in der Elf der Woche und komplettiert das Mittelfeld.

Angriff

Robert Nnaji war der Matchwinner für die SG Wattenscheid 09, als er bei zwei Strafstößen die Nerven behielt. Till Hausotter bereitete beide Tore beim 2:1-Auswärtssieg des SC Preußen Münster II in Lippstadt vor. Siegens Cagatay Kader steht nach seinen drei Assists schon bei 17 Scorerpunkten in der laufenden Spielzeit und wurde zum dritten Mal nominiert.

Knapp verpasst

Münsters Keeper Luis Ackermann, Siegens Verteidiger Rikuhei Nabaseka und Mittelfeldmann Leon Pursian (ein Tor) sowie Bamenohls Offensivmann Anas Akhabach (ein Tor) verpassten die Elf der Woche knapp.

___

Wie kommt die Elf der Woche zustande:

1. Die Stimmenanzahl des jeweiligen Spielers durch die FuPa-User

2. Der Anteil der FuPa-User-Stimmen des Spielers innerhalb seiner Mannschaft

3. Das Spieltags-Resultat seines Teams (auch die Höhe des Siegs spielt eine Rolle)

4. Die Anzahl der geschossenen Tore des Spielers

5. Die Anzahl der vorbereiteten Tore des Spielers

6. Die Anzahl der Gegentore seines Teams (nur bei Abwehrspielern und Torhütern). Bonus auf den Endwert bei keinem Gegentreffer oder nur einem Gegentor.

7. Die Stärke des Spieltaggegners laut Tabelle

8. Negativ wirken sich gelb-rote oder roten Karten aus

9. Die Anzahl an gehaltenen Strafstößen (nur bei Torhütern)