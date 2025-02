Die Oberliga-Elf des 23. Spieltags - Vreden mit vier Top-Scorern

Die Bövinghausener Misere sorgte für den höchsten Oberliga-Sieg der SpVgg Vreden. Gleich vier Spielen taten sich beim 7:1-Auswärtssieg offensiv hervor und wurden von euch in die Elf der Woche gewählt: Martin Sinner (drei Tore), Julius Gerster (ein Tor, eine Vorlage), Kevin Meise (ein Tor, eine Vorlage) und Kilian Heisterkamp (ein Tor, eine Vorlage).

Bochums Keeper Niklas Lübcke (25) durfte zum vierten Mal in der laufenden Saison beim Spitzenreiter zwischen den Pfosten stehen und hielt beim 2:0-Heimerfolg gegen den SC Verl II den Kasten sauber.

Abwehr

Rhynerns Abwehrchef Tim Neumann (31) war einer der Garanten für den 2:0-Heimsieg gegen die SpVgg Erkenschwick. Janik Steringer (26) traf für den SV Lippstadt 08 beim 6:1-Kantersieg gegen den SV Schermbeck. Vredens "Knallhart"-Verteidiger Kilian Heisterkamp (22), der sich seine 15. Gelbe Karte abholte und damit bereits zum dritten Mal gesperrt sein wird, erzielte zwei Scorerpunkte. Alle drei stehen zum zweiten Mal in der Elf der Woche.

Mittelfeld

Der 19-jährige Martin Sinner, der schon seit seinem 18. Geburtstag zum erweiterten Stamm bei der SpVgg Vreden gehört, erlebte mit drei Treffern das Highlight seiner noch jungen Karriere. Teampartner Kevin Meise wurde bereits zum vierten Mal nominiert. Rhynerns Akhim Seber war an beiden Toren beteiligt (ein Tor, eine Vorlage, erste Nominierung). Atakan Uzunbas war mit Concordia Wiemelhausen im Ahlener Wersestadion dem Sieg nahe. Am Ende reichten bei der 2:3-Niederlage ein Tor und eine Vorlage von Uzunbas, der zum zweiten Mal in der Elf der Woche steht, aber doch nicht.

Angriff

Erneut steht Louis Neugebauer (21) vom SV Lippstadt 08 in der Elf der Woche. Nach FuPa-Informationen erzielte er die Tore zum 5:1 und 6:1. Dies ist aktuell im offiziellen Spielbericht auf fussball.de noch falsch eingetragen. Rene Michen (26) erzielte beim 3:0 des TSV Victoria Clarholz gegen Ennepetal seinen ersten Doppelpack für die Ostwestfalen. Vredens Winterneuzugang Julius Gerster (24, zuvor Landesliga Westfalia Gemen) stand zum ersten Mal in der Startelf und feierte zwei Scorerpunkte.

Knapp verpasst

Gleich drei Clarholzer verpassten die Elf der Woche knapp: Keeper Nils Hahne, Sergio Gucciardo und Winter-Neuzugang Damian Biniek. In der Defensive war Lippstadts Joel Amadi "erster Ersatzmann" (eine Vorlage).

___

Wie kommt die Elf der Woche zustande:

1. Die Stimmenanzahl des jeweiligen Spielers durch die FuPa-User

2. Der Anteil der FuPa-User-Stimmen des Spielers innerhalb seiner Mannschaft

3. Das Spieltags-Resultat seines Teams (auch die Höhe des Siegs spielt eine Rolle)

4. Die Anzahl der geschossenen Tore des Spielers

5. Die Anzahl der vorbereiteten Tore des Spielers

6. Die Anzahl der Gegentore seines Teams (nur bei Abwehrspielern und Torhütern). Bonus auf den Endwert bei keinem Gegentreffer oder nur einem Gegentor.

7. Die Stärke des Spieltaggegners laut Tabelle

8. Negativ wirken sich gelb-rote oder roten Karten aus

9. Die Anzahl an gehaltenen Strafstößen (nur bei Torhütern)