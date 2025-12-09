Die Oberliga-Elf des 18. Spieltags - Gllogjani mit vier Scorern

+ 15 weitere

Der ASC 09 Dortmund gewann trotz 80 Minuten Unterzahl bei der SpVgg Vreden einen offenen Schlagabtausch mit 5:4. Drei Offensivakteure ragten heraus und stehen in der Elf der Woche. Auch der SC Verl II (1:0 beim 1. FC Gievenbeck) und Türkspor Dortmund (4:1 gegen Eintracht Rheine) sind zweifach vertreten.

Philipp Knälmann (23, TSG Sprockhövel) - hatte zu Beginn der Saison seinen Stammplatz aufgrund berufsbedingter Abwesenheit verloren und stand zum ersten Mal wieder zwischen den Pfosten. Beim 2:1 gegen Hiltrup parierte er zu Beginn einen Strafstoß und rettete mit starken Paraden am Ende den knappen Heimsieg.

Jaden-Romeo Garris (19, SC Verl II) - erhielt von euch die meisten Stimmen beim 1:0-Sieg in Gievenbeck.

Mike Jordan (26, SpVgg Erkenschwick) - Der Kapitän war einer der Defensivgaranten beim überraschenden 0:0 in Wattenscheid.

Elias Kourouma (23, Westfalia Rhynern) - erzielte sein erstes Oberliga-Tor beim 2:1 in Finnentrop/Bamenohl.

Mittelfeld

Ben Kronenberg (20, SC Preußen Münster II) - 2 Tore im Topspiel beim 2:2 gegen Lippstadt. 3. Nominierung!

Elias Opoku (22, ASC 09 Dortmund) - 1 Tor, 1 Vorlage beim 5:4 in Vreden.

Lars Warschewski (26, ASC 09 Dortmund) - 2 Tore, 1 Vorlage beim 5:4 in Vreden

Joel Westheide (21, Türkspor Dortmund) - 1 Tor beim 4:1 gegen Rheine. 2. Nominierung!

Angriff

Bernad Gllogjani (29, Türkspor Dortmund) - 2 Tore, 2 Vorlage beim 4:1 gegen Rheine. 3. Nominierung!

Maximilian Podehl (27, ASC 09 Dortmund) - 2 Tore, 1 Vorlage beim 5:4 in Vreden. 4. Nominierung!

Noah Heim (22, SC Verl II) - schoss das Siegtor beim 1:0 in Gievenbeck. 2. Nomierung!

Knapp verpasst

Niklas Alter (SpVgg Erkenschwick), Ilias Bouassaria (SV Schermbeck), Serkan Calik (Türkspor Dortmund), Maximilian Hinkelmann (SpVgg Vreden)

