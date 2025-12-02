Die Oberliga-Elf des 17. Spieltags - Tübing trifft dreifach

+ 15 weitere

+ 15 weitere

Vier Mannschaften sind zweifach vertreten: SV Lippstadt 08, SV Westfalia Rhynern, SC Preußen Münster II und FC Eintracht Rheine.

Joshua Mroß (29, SG Wattenscheid 09) - 2:0-Auswärtssieg im Topspiel bei Verfolger ASC 09 Dortmund. 7. Zu-Null-Spiel, 2. Nominierung!

Cinar Sansar (31, SV Lippstadt 08) - 1 Vorlage beim 4:1-Heimsieg gegen den TSV Victoria Clarholz. 4. Nominierung!

Noah Kosthorst (20, FC Eintracht Rheine) - 1 Vorlage beim 2:0-Heimsieg gegen die SG Finnentrop/Bamenohl.

Michael Wiese (31, Westfalia Rhynern) - bereitete beide Tore mit seinen gefährlichen langen Einwürfen beim 2:0-Heimsieg gegen den TuS Ennepetal vor. 3. Nominierung!

Mittelfeld

Nico Tübing (22, SV Lippstadt 08) - 3 Tore beim 4:1-Heimsieg gegen den TSV Victoria Clarholz. 2. Nominierung!

Tugay Gündogan (30, FC Eintracht Rheine) - 1 Tor beim 2:0-Heimsieg gegen die SG Finnentrop/Bamenohl. 3. Nominierung!

Ben Kronenberg (20, SC Preußen Münster II) - 1 Tor beim 4:2-Auswärtssieg bei der SpVgg Erkenschwick. 2. Nominierung!

Tyler Mehnert (19, SV Schermbeck) - Der Youngster feierte sein Startelfdebüt. Zunächst erzwang er mit seiner Flanke ein Eigentor zur Führung, später bereitete er die 2:0-Führung gegen die SpVgg Vreden vor, die noch zu einem Last-Minute-Remis kam.

Angriff

Wladimir Wagner (24, Westfalia Rhynern) - 2 Tore beim 2:0-Heimsieg gegen den TuS Ennepetal. 2. Nominierung!

Louis Martin (24, 1. FC Gievenbeck) - 1 Tor, 1 Vorlage beim 2:1-Auswärtssieg im Derby beim TuS Hiltrup. 3. Nominierung!

Marvin Schulz (21, SC Preußen Münster II) - 1 Tor, 1 Vorlage beim 4:2-Auswärtsieg bei der SpVgg Erkenschwick. 6. Nominierung!

Knapp verpasst

Matthias Bräuer (FC Eintracht Rheine), Adrian Nezir (SC Verl II), Julien Kracht (DSC Arminia Bielefeld II), Finn Wortmann (SG Wattenscheid 09)