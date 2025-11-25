Die Oberliga-Elf des 16. Spieltags - Wagner mit drei Scorerpunkten

Nur fünf Partien fanden witterungsbedingt am 16. Spieltag der Oberliga Westfalen statt. Es gab fünf Sieger, die die elf Positionen in der Elf der Woche unter sich ausgemacht haben.
Philipp Hildesheim (20, DSC Arminia Bielefeld II) - 3:1-Auswärtssieg bei der SG Finnentrop-Bamenohl. 2. Nominierung!
Joey Gabriel (23, SG Wattenscheid 09) - schoss beim 3:2-Heimsieg das wichtige 2:1-Führungstor, als Schermbeck gerade ausgeglichen hatte. 4. Nominierung!
Malte Wesberg (23, 1. FC Gievenbeck) - 2:1-Heimsieg gegen die TSG Sprockhövel.
Yoost Diezemann (21, DSC Arminia Bielefeld II) - 3:1-Auswärtssieg bei der SG Finnentrop/Bamenohl.
Julian Kracht (21, DSC Arminia Bielefeld II) - 1 Vorlage beim 3:1-Auswärtssieg bei der SG Finnentrop/Bamenohl. 3. Nominierung!
Ömer Akman (33, Türkspor Dortmund) - 1 Tor beim 4:3-Heimsieg gegen den SC Verl II. 2. Nominierung!
Tom Sindermann (27, SG Wattenscheid 09) - 1 Tor beim 3:2-Heimsieg gegen den SV Schermbeck.
Kerim Karyagdi (21, Westfalia Rhynern) - 1 Tor, 1 Vorlage beim 4:2-Auswärtssieg bei der SpVgg Vreden. 2. Nominierung!
Wladimir Wagner (24, Westfalia Rhynern) - 2 Tore, 1 Vorlage beim 4:2-Auswärtssieg bei der SpVgg Vreden.
Bernad Gllogjani (29, Türkspor Dortmund) - 1 Tor, 1 Vorlage beim 4:3-Heimsieg gegen den SC Verl II. 2. Nominierung!
Louis Martin (1. FC Gievenbeck) - 1 Tor, 1 Vorlage beim 2:1-Heimsieg gegen die TSG Sprockhövel. 2. Nominierung!
Nico Eschhaus (1. FC Gievenbeck), Philipp Ratz (Westfalia Rhynern), Sercan Calik (Türkspor Dortmund), Louis Ahenkora (SC Verl II)
___
Die Oberliga-Elf des 15. Spieltags - Schulz zum 5. Mal nominiert
Drei Mannschaften sind mehrfach in der Elf der Woche vertreten: der SC Preußen Münster II (5:0 beim SV Schermbeck), der ASC 09 Dortmund (5:1 gegen den TSV Victoria Clarholz) und der SV Lippstadt 08 (4:0 bei der SpVgg Erkenschwick).
Matthias Bräuer (21, FC Eintracht Rheine) - wechselt sich mit Ramon Büsken im Tor der Eintracht ab. Beim torlosen Remis gegen Vreden sicherte er durch gute Paraden den Punkt.
Moritz Krause (20, SC Preußen Münster II) - Der Youngster erzielte sein zweites Oberliga-Tor beim 5:0 in Schermbeck.
Ishak Dogan (35, TSG Sprockhövel) - 1 Tor, 1 Vorlage beim 4:1 gegen Ahlen
Fabian Brosowski (26, SV Lippstadt 08) - 1 Tor, 1 Vorlage beim 4:0 in Erkenschwick
Gentrit Muja (23, SV Lippstadt 08) - 1 Tor, 1 Vorlage beim 4:0 in Erkenschwick. 2. Nominierung!
Felix Hesker (29, TuS Hiltrup) - 1 Tor beim 3:1 gegen Türkspor
Melih Sayin (22, SC Preußen Münster II) - 2 Vorlagen beim 5:0 in Schermbeck
Florian Rausch (25, ASC 09 Dortmund) - 2 Vorlagen beim 5:1 gegen Clarholz. 2. Nominierung!
Maximilian Podehl (27, ASC 09 Dortmund) - 4 Tore beim 5:1 gegen Clarholz. 3. Nominierung!
Marvin Schulz (21, SC Preußen Münster II) - 2 Tore, 1 Vorlage beim 5:0 in Schermbeck. 5. Nominierung!
Noah Heim (22, SC Verl II) - 2 Tore, 1 Vorlage beim 5:3 gegen Finnentrop/Bamenohl.
Luca Beermann (SV Lippstadt 08), Jan-Patrick Friedrich (ASC 09 Dortmund, 2 Vorlagen), Simon Kötter (SV Lippstadt 08, 1 Tor), Agon Arifi (TSG Sprockhövel, 2 Tore)
___
Oberliga Westfalen: Die Elf des 14. Spieltags
Die Kantersiege des TuS Ennepetal (8:2 gegen den SC Verl II) und des DSC Arminia Bielefeld II (6:2 bei der SpVgg Vreden) wurden mit jeweils drei Spielern in der Elf der Woche belohnt.
Joshua Mroß (29, SG Wattenscheid 09) - Der frühere Regionalliga-Keeper feierte beim 1:0-Heimsieg gegen Rheine sein sechstes Zu-Null-Spiel der laufenden Saison.
Cinar Sansar (31, SV Lippstadt 08) - 1:0-Topspiel-Sieg gegen den ASC 09 Dortmund. 3. Nominierung!
Bruno Soares (37, RW Ahlen) - Der 37-Jährige hätte beinahe das Goldene Tor des Tages gegen Gievenbeck erzielt, wenn die Gäste nicht noch in der Nachspielzeit zugeschlagen hätten. Zu diesem Zeitpunkt war Soares nicht mehr auf dem Platz. In der 78. Spielminute musste er sich wegen Kreislaufproblemen auswechseln lassen.
Jonah Husseck (21, TSG Sprockhövel) - Nach langer Verletzungspause (Meniskus) gab das ehemalige BVB-Talent sein Comeback im gehobenen Amateurfußball. Nach Bezirksliga-Einsätzen in der 2. Mannschaft wurde der Defensivmann für die letzte halbe Stunde eingewechselt und hatte mit einem Assist und einem Tor mitentscheidenden Anteil an der Wende zum 4:2-Auswärtssieg bei Türkspor Dortmund.
Duje Goles (22, TuS Ennepetal) - 3 Tore beim 8:2 gegen Verl II.
Lilian Reyes-Mellado (22, TuS Ennepetal) - 2 Tore und 1 Vorlage beim 8:2 gegen Verl II.
Julien Kracht (21, DSC Arminia Bielefeld II) - 2 Tore beim 6:2 in Vreden. 2. Nominierung!
Jamal El Mansoury (29, SV Schermbeck) - 1 Tor und 1 Vorlage beim 3:2 in Clarholz.
David Vaitkevicius (25, TuS Ennepetal) - 2 Tore beim 8:2 gegen Verl II. 2. Nominierung!
Latif-Bilal Alassane (20, DSC Arminia Bielefeld II) - 2 Tore beim 6:2 in Vreden.
Monti Theiß (18, DSC Arminia Bielefeld II) - 3 Vorlagen beim 6:2 in Vreden. 3. Nominierung!
Luca Beermann (SV Lippstadt), Ilias Bouassaria (SV Schermbeck), Oussama Anhari (TSG Sprockhövel), Zakaria Anhari (TSG Sprockhövel)