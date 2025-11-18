Die Oberliga-Elf des 15. Spieltags - Schulz zum 5. Mal nominiert

Drei Mannschaften sind mehrfach in der Elf der Woche vertreten: der SC Preußen Münster II (5:0 beim SV Schermbeck), der ASC 09 Dortmund (5:1 gegen den TSV Victoria Clarholz) und der SV Lippstadt 08 (4:0 bei der SpVgg Erkenschwick).

Matthias Bräuer (21, FC Eintracht Rheine) - wechselt sich mit Ramon Büsken im Tor der Eintracht ab. Beim torlosen Remis gegen Vreden sicherte er durch gute Paraden den Punkt.

Moritz Krause (20, SC Preußen Münster II) - Der Youngster erzielte sein zweites Oberliga-Tor beim 5:0 in Schermbeck.

Noah Heim (22, SC Verl II) - 2 Tore, 1 Vorlage beim 5:3 gegen Finnentrop/Bamenohl.

Marvin Schulz (21, SC Preußen Münster II) - 2 Tore, 1 Vorlage beim 5:0 in Schermbeck. 5. Nominierung!

Maximilian Podehl (27, ASC 09 Dortmund) - 4 Tore beim 5:1 gegen Clarholz. 3. Nominierung!

Florian Rausch (25, ASC 09 Dortmund) - 2 Vorlagen beim 5:1 gegen Clarholz. 2. Nominierung!

Melih Sayin (22, SC Preußen Münster II) - 2 Vorlagen beim 5:0 in Schermbeck

Felix Hesker (29, TuS Hiltrup) - 1 Tor beim 3:1 gegen Türkspor

Gentrit Muja (23, SV Lippstadt 08) - 1 Tor, 1 Vorlage beim 4:0 in Erkenschwick. 2. Nominierung!

Fabian Brosowski (26, SV Lippstadt 08) - 1 Tor, 1 Vorlage beim 4:0 in Erkenschwick

Ishak Dogan (35, TSG Sprockhövel) - 1 Tor, 1 Vorlage beim 4:1 gegen Ahlen

Die Kantersiege des TuS Ennepetal (8:2 gegen den SC Verl II) und des DSC Arminia Bielefeld II (6:2 bei der SpVgg Vreden) wurden mit jeweils drei Spielern in der Elf der Woche belohnt.

Tor

Joshua Mroß (29, SG Wattenscheid 09) - Der frühere Regionalliga-Keeper feierte beim 1:0-Heimsieg gegen Rheine sein sechstes Zu-Null-Spiel der laufenden Saison.

Abwehr

Cinar Sansar (31, SV Lippstadt 08) - 1:0-Topspiel-Sieg gegen den ASC 09 Dortmund. 3. Nominierung!

Bruno Soares (37, RW Ahlen) - Der 37-Jährige hätte beinahe das Goldene Tor des Tages gegen Gievenbeck erzielt, wenn die Gäste nicht noch in der Nachspielzeit zugeschlagen hätten. Zu diesem Zeitpunkt war Soares nicht mehr auf dem Platz. In der 78. Spielminute musste er sich wegen Kreislaufproblemen auswechseln lassen.

Jonah Husseck (21, TSG Sprockhövel) - Nach langer Verletzungspause (Meniskus) gab das ehemalige BVB-Talent sein Comeback im gehobenen Amateurfußball. Nach Bezirksliga-Einsätzen in der 2. Mannschaft wurde der Defensivmann für die letzte halbe Stunde eingewechselt und hatte mit einem Assist und einem Tor mitentscheidenden Anteil an der Wende zum 4:2-Auswärtssieg bei Türkspor Dortmund.

Mittelfeld

Duje Goles (22, TuS Ennepetal) - 3 Tore beim 8:2 gegen Verl II.

Lilian Reyes-Mellado (22, TuS Ennepetal) - 2 Tore und 1 Vorlage beim 8:2 gegen Verl II.

Julien Kracht (21, DSC Arminia Bielefeld II) - 2 Tore beim 6:2 in Vreden. 2. Nominierung!

Jamal El Mansoury (29, SV Schermbeck) - 1 Tor und 1 Vorlage beim 3:2 in Clarholz.

Angriff

David Vaitkevicius (25, TuS Ennepetal) - 2 Tore beim 8:2 gegen Verl II. 2. Nominierung!

Latif-Bilal Alassane (20, DSC Arminia Bielefeld II) - 2 Tore beim 6:2 in Vreden.

Monti Theiß (18, DSC Arminia Bielefeld II) - 3 Vorlagen beim 6:2 in Vreden. 3. Nominierung!

Knapp verpasst

Luca Beermann (SV Lippstadt), Ilias Bouassaria (SV Schermbeck), Oussama Anhari (TSG Sprockhövel), Zakaria Anhari (TSG Sprockhövel)