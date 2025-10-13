Die Oberen ohne Makel, die Kellerkinder komplett ohne Ertrag

Ohne jeglichen Punktgewinn hingegen blieben die "Kellerkinder" der Liga, also die Mannschaften, die aktuell "dick" im Abstiegskampf stecken. Der SV Kohlberg (14./4 - 2:5 in Tremmersdorf) verlor das erste Match unter der Leitung seines neuen Trainers Eugenio Wild und bleibt weiterhin sieglos. Und auch die beiden Mannschaften auf den Rängen 12 (SC Eschenbach - 10 Punkte) und 13 (SC Kirchenthumbach - 8 Punkte) - den so genannten "Schleudersitzen" - blieben punktlos, sie hofften gegen die Derbygegner aus Grafenwöhr und Auerbach vergeblich auf die Wirkung der eigenen Gesetze derartiger Partien und verloren. Schließlich holten auch die sich in gefährlicher Nähe der Gefahrenzone befindenden Teams auf den Rängen 9 bis 11 aus Vorbach, Haidenaab und Rothenstadt keinen einzigen Zähler und behielten damit ihre Sorgenfalten.

Die Saisontreffer 19 bis 21 von Liga-Goalgetter Sebastian Striegl besiegelten die dritte Saisonheimniederlage des ASV, der sich allerdings gegenüber den letzten Auftritten stark verbessert präsentierte. Die Gäste von der Landesgrenze wurden damit ihrer Favoritenrolle gerecht und behalten damit die ganz vorderen Plätze in greifbarer Nähe. FuPa überlässt die Bewertung des Spielverlaufs den beiden Übungsleitern:

"Man kann über dieses Spiel die Überschrift setzen Striegl 3, Haidenaab 1. Ich persönlich sah uns mit der besseren Spielanlage, wir haben unser Konzept sehr gut umgesetzt, deshalb bin ich auch zufrieden mit der Leistung, die meine Mannschaft gebracht hat. Leider hat Eslarn heute einen Spieler in seinen Reihen gehabt, der alles überragt hat, das muss man neidlos anerkennen. Er macht halt aus vier Chancen drei Tore, die uns letztlich das Genick brachen. Spielentscheidend für mich war ein nicht gegebener, glasklarer Elfmeter, der möglicherweise das 2:2 gebracht hätte. Der Schiedsrichter sah erst einen Ballkontakt, bevor der Spieler fiel, ich sah nur ein Foul. Bitter für uns, Glück für Eslarn. Wenn da der Ausgleich fällt, weiß man nicht, wie das Spiel ausgeht. Ist mal wieder typisch für unsere Lage, wir müssen es so hinnehmen, wie es ist. Wir haben das Spiel verloren, wegen einem herausragenden Einzelspieler, den wir nicht in den Griff bekommen haben. Insgesamt allerdings eine extreme Leistungssteigerung im Vergleich zum Tremmersdorf-Spiel, auf die sich aufbauen lässt und die mich positiv stimmt für die nächsten Aufgaben. Meine Mannschaft hat sich willig präsentiert, auch in der Zweikampfführung, nun geht es am kommenden Wochenende in Kohlberg einzig und allein darum, drei Punkte zu holen. Wie gesagt, wir können zufrieden sein, auch wenn das Ergebnis leider nicht gepasst hat", so ASV-Übungsleiter Michael Kaufmann.

"Der ASV hat quasi mit dem einzigen Torschuss in der ersten Halbzeit das 1:0 erzielt. Wir haben uns gegen das Abwehrbollwerk anfangs sehr schwer getan. Wir hatten wohl sehr viel Ballbesitz, doch hat es Haidenaab mit allen elf Mann in der eigenen Hälfte in der ersten Hälfte gut verteidigt. Das 1:1 war vor der Pause wichtig. In Halbzeit zwei wollten wir weiter konsequent Druck nach vorne machen, was uns auch stückweise gut gelungen ist. Der Dosenöffner oder auch das erlösende 2:1 für uns, war das Resultat von gutem Pressing und einem genialen Steckpass von Daniel Bäumler. In der Folge konnten wir weiter guten Druck ausüben und ließen hinten nichts mehr anbrennen. Das 3:1 beschert uns weiter den Anschluss an die drei Spitzenteams", so ein zufriedener Gästespielertrainer Peter Rackl.

Tore: 1:0 Pascal Steeger (6.), 1:1, 1:2 und 1:3 Sebastian Striegl (20./71./82.) - Schiedsrichter: Franz Macht - Zuschauer: 150