Die Nummer eins will mit Ratingen 04/19 neu angreifen

Nach dem Abgang von Sam Koch und der neuen Aufgabe als Torwart-Trainer von Dennis Raschka ist Marvin Gomoluch der einzig verbliebene Keeper bei Oberligist Ratingen 04/19 – und der hat mit der Nummer eins nun auch den Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert. Der 26-Jährige hatte alle 34 Ligaspiele in der abgelaufenen Saison gemacht und seinen Anteil an der ersten Vizemeisterschaft der Vereinsgeschichte in dieser Spielklasse.
In der Winterpause hatte es nach Informationen unserer Redaktion eine Anfrage eines Ex-Klubs gegeben: von der SSVg Velbert. Für Gomoluch kam ein Wechsel zum Regionalligisten aber nicht infrage, er wollte lieber mit Ratingen in diese Spielklasse aufsteigen – 04/19 war da immerhin Oberliga-Herbstmeister und hatte einen ordentlichen Vorsprung an der Tabellenspitze.
Die gab das Team erst am drittletzten Spieltag wieder aus der Hand, und so sicherte sich der VfB 03 Hilden die Meisterschaft. Nun sagt Gomoluch: „Gerade nach dem bitteren Saisonfinale war es mir wichtig, ein klares Zeichen zu setzen. Ich fühle mich hier absolut am richtigen Platz und spüre das Vertrauen der Verantwortlichen. Wir haben eine harte Aufgabe vor uns, aber wir werden aus den Fehlern der vergangenen Saison lernen und neu angreifen.“
Frank Zilles betont als Sportlicher Leiter von 04/19: „Marvin war unsere unumstrittene Nummer eins. Wir freuen uns auf eine weitere Saison mit ihm. In der Rückrunde hat er sich deutlich stabilisiert und auch den einen oder anderen Punkt für uns geholt. Er wird weiter an sich arbeiten und ein wichtiger Faktor für den Erfolg der Mannschaft sein.“
Der gebürtige Herner Gomoluch ist Fan des VfL Bochum – unter anderem das verband ihn mit seinem Positionskollegen Raschka. Seine Grundausbildung hatte der Linksfuß, der mit seinen Abstößen präzise seine Mitspieler finden kann, in der Jugend von Rot-Weiss Essen, dann wechselte er zu den U19-Bundesligisten Arminia Klosterhardt und MSV Duisburg. Zur Saison 2019/20 schloss er sich der SSVg Velbert an, zur Spielzeit 2023/24 dem KFC Uerdingen. Auf dem Weg zum Aufstieg in die Regionalliga machte Gomoluch in jener Saison 18 Spiele, in der vierten Liga kam mit den Krefeldern nur ein weiteres hinzu: ein 1:5 zu Hause gegen den 1. FC Düren. Im Juni 2025 wechselte der Keeper dann nach Ratingen und spielte in 34 Partien neunmal zu Null.