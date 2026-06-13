Die Nummer eins will mit Ratingen 04/19 neu angreifen

Frank Zilles betont als Sportlicher Leiter von 04/19: „Marvin war unsere unumstrittene Nummer eins. Wir freuen uns auf eine weitere Saison mit ihm. In der Rückrunde hat er sich deutlich stabilisiert und auch den einen oder anderen Punkt für uns geholt. Er wird weiter an sich arbeiten und ein wichtiger Faktor für den Erfolg der Mannschaft sein.“

Der gebürtige Herner Gomoluch ist Fan des VfL Bochum – unter anderem das verband ihn mit seinem Positionskollegen Raschka. Seine Grundausbildung hatte der Linksfuß, der mit seinen Abstößen präzise seine Mitspieler finden kann, in der Jugend von Rot-Weiss Essen, dann wechselte er zu den U19-Bundesligisten Arminia Klosterhardt und MSV Duisburg. Zur Saison 2019/20 schloss er sich der SSVg Velbert an, zur Spielzeit 2023/24 dem KFC Uerdingen. Auf dem Weg zum Aufstieg in die Regionalliga machte Gomoluch in jener Saison 18 Spiele, in der vierten Liga kam mit den Krefeldern nur ein weiteres hinzu: ein 1:5 zu Hause gegen den 1. FC Düren. Im Juni 2025 wechselte der Keeper dann nach Ratingen und spielte in 34 Partien neunmal zu Null.