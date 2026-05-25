Die Null steht bis zum Ende

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Der Tag auf Elsenborn begann früh, und er endete spät. Bereits um 11 Uhr traf sich die Mannschaft zum gemeinsamen Frühstück. Auf Einladung von Dominik Klein, der auf eigenen Wunsch sein letztes Spiel bestritt. Bevor er und auch der Abschluss der Saison ausgiebig gefeiert wurden stand noch das letzte Spiel der Saison gegen den SV Klausen auf dem Programm.
Gefühlt tropische Temperaturen verwandelten Elsenborn in einen Backofen. Man musste kein Hellseher sein um zu wissen, dass das Spiel bei den Akteuren an die Substanz gehen würde. Klausen hatte hier die ersten zaghaften Ideen, ehe Johannes Störtz nach 11 Minuten nach Vorlage von Steinbach völlig frei zum Kopfball kam. Leider ging der Ball nicht auf Tor. Auch die nächste Großchance hatte Platten. Ein Freistoß von Melkonjan aus 30 Metern klatschte ans Lattenkreuz. Das Spiel verlor danach etwas an Fahrt. Klausen hatte zwei Gelegenheiten per Kopf. Kurz vor der Pause tauchte Störtz nochmal auf Vorarbeit von Lasiak vor Wagner auf, blieb aber auch hier erfolglos.
Nach dem Seitenwechsel brennt es direkt im Strafraum der Gäste, aber Steinbach und Störtz bekommen den Ball nicht im Tor unter. In der Folgezeit hatte Platten kleinere Gelegenheiten durch Lasiak (49.)und Güth (62.), die aber doch harmlos waren. Die besseren Chancen hatte dann Klausen. Gleich zweimal gab es das Duell Siegemund gegen Klein (66. und 70.), doch an diesem besonderen Tag war Klein nicht zu bezwingen. Platten tauchze zwar noch zwei mal gefährlich im Strafraum der Gäste auf, blieb aber ohne Torerfolg.
Mit diesem Unentschieden verteidigte der TuS Platten Platz 8 gegenüber den Gästen aus Klausen. Es folgte zuerst die offizielle Zeremonie für Dominik Klein, ehe Fans und Spieler bei Freibier bis in die Abendstunden gemeinsam feierten.
Danke an alle Spieler, Verantwortliche, Fans, und alle helfenden Hände im Hintergrund. Wir sehen uns hoffentlich alle im August zur neuen Saison wieder!