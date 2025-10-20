Die Null steht beim FC Oberstdorf
Kreisliga-Spitzenreiter gewinnt auch gegen Oberstaufen +++ Rettenberg gelingt gegen Seeg ein Befreiungsschlag +++ Türksport Kempten geht wieder leer aus
Nach dem Bezirksliga-Abstieg hat sich der FC Oberstdorf schnell wieder gefangen und gibt in der Kreisliga Süd klar den Ton an. Nicht nur, dass der FCO die stabilste Abwehr aufweist, auch in der Offensive lief es beim 3:0-Erfolg gegen die SG Oberstaufen/Stiefenhofen. Allerdings bleibt der punktgleiche TSV Kottern II (3:1 bei der SG Betzigau/Wildpoldsried) dem Spitzenreiter dicht auf den Fersen.
Sa., 18.10.2025, 14:00 Uhr
Im Oybele-Stadion ist der FC Oberstdorf eine Macht, das Spiel gegen die SG Oberstaufen/Stiefenhofen endete mit einem klaren 3:0-Sieg des Spitzenreiters. Mann des Tages war Benedikt Eder, der in der 21. Minute den Torreigen eröffnete. Beim 1:0 verwertete er die Vorlage von Marcel Adelhard. In der zweiten Halbzeit erhöhte Eder per Kopfball auf 2:0 (58., Vorlage Felix Schulla) und traf nur drei Minuten später erneut, diesmal nach einer Vorarbeit von Simon Böck. Schiedsrichter:
Maximilian Wagner (Kempten) - Zuschauer:
150
Auf den letzten Drücker holte der SV Mauerstetten gegen den FC Füssen noch ein 1:1. In der 70. Minute brachte Luis Kolb die Füssener zunächst in Führung. Vieles deutete danach auf einen FCF-Erfolg hin, doch in der Nachspielzeit erlöste Leon Scheske doch noch den Mauerstetter Anhang. Es lief bereits die 93. Minute, als Scheske das 1:1 markierte.Schiedsrichter:
Lukas Schregle (Biessenhofen) - Zuschauer:
110
Fr., 17.10.2025, 19:00 Uhr
Der FC Blonhofen feierte gegen den SC Untrasried einen letztlich ungefährdeten 3:0-Sieg. Matthias Kuisel sorgte in der 24. Minute für das 1:0. Manuel Schwarz erhöhte kurz vor der Halbzeit auf 2:0. Danach passierte lange Zeit nichts Besonderes mehr, ehe Kuisel in der 86. Minute den Schlusspunkt setzte.Schiedsrichter:
Paul Brendelberger (Pforzen) - Zuschauer:
100
Sa., 18.10.2025, 15:30 Uhr
FC Türksport Kempten hoffte vergeblich auf ein Erfolgserlebnis, beim TSV Obergünzburg unterlag das Schlusslicht mit 0:1. In der 78. Minute erzielte Fatih Togan das alles entscheidende Tor. Marian Bauschmid hatte sich den abgeprallten Ball auf halbrechter Position erkämpft und flankte zu Togan flankte, der die Kugel mit der Brust annahm und ins lange Eck vollendete. Schiedsrichter:
Markus Lederle (Oberegg) - Zuschauer:
100
Sa., 18.10.2025, 15:00 Uhr
Die SG Betzigau/Wildpoldsried musste sich dem TSV Kottern II mit 1:3 geschlagen geben. Martin Dausch brachte die Bayernliga-Reserve in der 30. Minute in Führung, Matthias Hoffmann erhöhte in der 57. Minute. Kevin Herbrig legte in der 62. Minute nach und erzielte das 0:3. Erst in der Schlussphase konnte die SG ein Erfolgserlebnis verbuchen, da verwandelte Pius Rist einen Elfmeter in der 87. Minute zum Endstand.Schiedsrichter:
Maik Seemann (Königsbrunn) - Zuschauer:
150
Sa., 18.10.2025, 16:00 Uhr
Die Partie zwischen dem VfB Durach II und dem TSV Buching/Trauchgau lebte von der Spannung und endete 1:1. Die Buchinger gingen in der 20. Minute durch einen Elfmeter von Philip Engelbrecht in Führung, zuvor war Fabian Trakies im Strafraum gefoult worden. Gleich nach der Halbzeit gelang Timo Schafroth für Durach der Ausgleich, als er einen Freistoß in der 47. Minute direkt verwandelte.Schiedsrichter:
Burhan Secgin (Pfaffenhausen) - Zuschauer:
40
Auf Tore warteten die Fans im Starzlachauenstadion vergebens. 0:0 trennten sich SSV Wertach und BSK Olympia Neugablonz. Ein Ergebnis, das den Leistungen in einem ausgeglichenen Spiel entsprach. Schiedsrichter:
Burhan Secgin (Pfaffenhausen) - Zuschauer:
120
Sa., 18.10.2025, 15:30 Uhr
Der FC Rettenberg kann doch noch gewinnen, gegen den TSV Seeg-Hopferau-Eisenberg setzte sich der Bezirksliga-Absteiger mit 3:2 durch. Dabei lief der FCR gleich wieder einem Rückstand hinterher, denn bereits in der 4. Minute fiel das 0:1. Phillip Rück verwertete die Vorlage von Stefan Singer. Doch der FC Rettenberg ließ sich nicht entmutigen und glich in der 39. Minute durch Fabian Reitemann aus. Nach der Halbzeit brachte Kilian Götzfried den FCR in der 50. Minute in Führung. Götzfried schnürte sogar einen Doppelpack, denn auch das 3:1 in der 86. Minute geht auf sein Konto. Doch das war noch nicht der Schlusspunkt, in der Nachspielzeit schnupperten die Seeger noch einmal heran. Matthias Gast verwandelte einen Freistoß zum 3:2, mehr war für den TSV aber nicht mehr drin.Schiedsrichter:
Lukas Häring (Erkheim) - Zuschauer:
150