Die „Null“ stand zum dritten Mal

Nur im Umschaltspiel trafen sie oftmals die falschen Entscheidungen und vergaben so einige gute Gelegenheiten. Die Gäste hielten dagegen, suchten immer den Weg nach vorn, konnten sich aber gegen die dichtgestaffelte Hintermannschaft der Nullneuner kaum durchsetzen.
BERICHT von Uwe Vester // SV 09 Arnstadt
Im zweiten Durchgang taten sich beide Teams zunächst schwer Torgelegenheiten zu kreieren. Arnstadt verteidigte alles weg, verpasste aber im Konter oft das finale Zuspiel oder verlor zu schnell die Bälle. Erst in der Schlussphase nahm die Partie noch einmal Fahrt auf. So passte Lukas Scheuring zum freistehenden Messing, der den Ball aus spitzem Winkel ans Lattenkreuz hämmerte (67.). Scheuring kam nach Zuspiel Lvovs in Ballbesitz, verfehlte aber das Tor (82), eine Ecke ließ Gästetorwart Patzer prallen, den Lupfer Scheurings beförderte anschließend ein Langensalzaer vor der Torlinie aus der Gefahrenzone (86.). Für die Kurstädter vergab Schleip in Folge eines Freistoßes aus der Drehung die letzte und einzige Möglichkeit der Gäste im zweiten Durchgang (88.).