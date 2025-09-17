Die „Null“ stand zum dritten Mal

„Wir wussten dass es ein schwieriges Spiel wird, das spannend verlief, aber keinen Schönheitspreis gewinnen konnte, haben es verpasst das zweite Tor zu machen, aber gut verteidigt und sind froh zu Null gespielt, und gewonnen zu haben“, so 09-Trainer Martin Hauswald. Nach nervösem Beginn gelang Dustin Messing die erste Torannäherung, als dessen Schuß in aussichtsreicher Position noch geblockt wurde (20.). Doch nun waren die Arnstädter im Spiel und zogen prompt in Front. Einen Chippball Ben Luca Kunz, verlängerte Silvano Varnhagen zum freistehenden Patrick Hädrich, der mühelos einschob (22.). Dann schlug Marlon Brömel einen tollen Pass auf den Links startenden Kunz, dieser bediente den mitgelaufenen Brömel, dessen Schuß jedoch von einem Gästeakteur noch von der Torlinie gekratzt wurde (29.). Erneut war es dann Brömel, der Kunz mustergültig bediente, der direkt aus 12 m abzog, aber das Tor nur knapp verfehlte (33.). Die Kurstädter verstärkten nun auch ihre Offensivbemühungen. So schoß Schleip, per Direktabnahme nach Rechtsflanke Weißenborns freistehend über das Tor (40.), dann verlängerte Arnstadts Innenverteidiger Brooklyn Menge eine Hereingabe fast ins eigene Tor (41). Im Gegenzug scheiterte Brömel an Torwart Patzer (42.).

Im zweiten Durchgang taten sich beide Teams zunächst schwer Torgelegenheiten zu kreieren. Arnstadt verteidigte alles weg, verpasste aber im Konter oft das finale Zuspiel oder verlor zu schnell die Bälle. Erst in der Schlussphase nahm die Partie noch einmal Fahrt auf. So passte Lukas Scheuring zum freistehenden Messing, der den Ball aus spitzem Winkel ans Lattenkreuz hämmerte (67.). Scheuring kam nach Zuspiel Lvovs in Ballbesitz, verfehlte aber das Tor (82), eine Ecke ließ Gästetorwart Patzer prallen, den Lupfer Scheurings beförderte anschließend ein Langensalzaer vor der Torlinie aus der Gefahrenzone (86.). Für die Kurstädter vergab Schleip in Folge eines Freistoßes aus der Drehung die letzte und einzige Möglichkeit der Gäste im zweiten Durchgang (88.).