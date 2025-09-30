Die Null stand auf beiden Seiten

Während der erste Durchgang klar an die Kurstädter ging, steigerten sich die Arnstädter nach der Pause und erlangten die Spielkontrolle. „Wir kamen im ersten Abschnitt nicht in die Gänge, hatten Nachteile in der Zweikampfgestaltung, fanden in der Offensive nicht statt, haben aber nach der Pause zugelegt, die eine oder andere Chance herausgespielt, trotzdem war es eine gute Partie, indem die Null stand, insofern bin ich mit dem Punkt zufrieden“, so 09-Trainer Martin Hauswald nach dem Spiel.

In einer sicherlich spannenden, aber chancenarmen Begegnung übernahmen zunächst die Gäste die Regie, liefen hoch an, gestatteten damit den Nullneunern kaum kreative Momente und besaßen Vorteile in der Zweikampfführung. So bediente Riedel den aussichtsreich postierten Meier, der aus spitzem Winkel das Tor verfehlte (3.). In Folge einer Kombination über die rechte Seite kam Helbing zentral in Ballbesitz, traf aber nicht richtig (22.). Dann scheiterte Liese mit seinem Distanzschuß an Torwart Knoll, im Gegenzug prüfte Lvov den Ex-Arnstädter Schlußmann Sünkel, auch aus der Distanz (27.).

In der zweiten Halbzeit konnten die bislang so stark aufspielenden Kurstädter ihr hohes Niveau nicht mehr ganz halten, weil auch der SV 09 Arnstadt besser in die Partie fand, dagegenhielt und sich mehr Spielanteile erarbeitete. Nach einer Rechtsflanke entschärfte Sünkel einen Kopfball Bartholomes, den Abpraller köpfte Lvov knapp neben das Tor (62.). Glück dann für die Heimelf, als Rankes Distanzschuß an der Querlatte landete (68.). Nach Messings Freistoß köpfte Varnhagen ins Tor, doch der Treffer wurde wegen einer Abseitsstellung nicht anerkannt (74.). So blieb es bei der Punkteteilung mit der beide Teams am Ende gut leben konnten.