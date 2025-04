Die Normannia trauert um Rolf Wacknitz

Rolf Wacknitz war ein sehr erfahrener Jugendtrainer, der mit viel Engagement sein Wissen den jungen Spielern vermitteln konnte. Bei der Normannia startete er mit Erfolg im Bereich der EJunioren, wechselte dann zu den D-Junioren. Hier erlangte er einen seiner größten Erfolge im Jugendbereich. Mit der D1 gewann er in der Saison 2002/2003 das Volkswagen Junior Masters. Hier überstand die D1 damals nicht nur die regionalen Vorentscheidungen, sondern absolvierte alle Spiele in der VW-Arena in Wolfsburg beim Endturnier erfolgreich und gewann damit die die inoffizielle Deutsche Meisterschaft der D-Junioren.

Nachdem die C1 der Normannia unter Trainer Markus Wacker in der Saison 2009/2010 in die neu geschaffene EnBW-C-Junioren Oberliga aufgestiegen war, übernahm Rolf Wacknitz diese Altersgruppe und konnte, zusammen mit Helmut Dirscherl, in den folgenden Spielzeiten die Klasse halten. Viele seiner damaligen Spieler spielen heute in der Bezirksliga, Landesliga, bei der Normannia in der Oberliga. Sein bekanntester Zögling ist sicherlich Davie Selke, der sich aktuell mit dem Hamburger SV anschickt, die lang ersehnte Rückkehr in die Bundesliga zu schaffen.