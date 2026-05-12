"Die Normannia gibt mir die besten Möglichkeiten" Georg Wilhelm hat seinen Vertrag beim Oberligisten 1. FC Normannia Gmünd verlängert von fcn · Heute, 10:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Thomas Nast

Die Planungen beim Fußball-Oberligisten 1. FC Normannia Gmünd laufen weiter auf Hochtouren.



Sportdirektor Stephan Fichter ist sehr fleißig und kann bereits die nächste Verlängerung bekanntgeben: Georg Wilhelm, den bei der Normannia nur alle „Gege“ rufen, bleibt dem Schwerzer erhalten. „Gege hat sich in den vergangenen beiden Jahren enorm entwickelt und vor allem in dieser Saison einen großen Schritt nach vorn gemacht“, lobt Fichter. 2024 ist Wilhelm von der U19 des VfR Aalen zur Normannia gewechselt. Der Wechsel war zunächst nicht leicht für ihn, doch er blieb – im wahrsten Sinne des Wortes – am Ball und hat sich in dieser Saison zu einem wichtigen Bestandteil der Mannschaft entwickelt. 25 Mal stand der 20-jährige Mittelfelddribbler in der Startelf, darf sich also längst Stammspieler nennen.

„Ich freue mich sehr über die Vertragsverlängerung und darauf, weiterhin für Gmünd auf dem Platz zu stehen“, sagt Wilhelm selbst nach seiner Unterschrift. „Die Normannia gibt mir die besten Möglichkeiten, mich sportlich und persönlich weiterzuentwickeln. Unsere Mannschaft hat viel Potenzial und ich möchte diesen Weg weiterhin mitgehen“, so Wilhelm weiter. Die sportlichen Fortschritte, die Wilhelm in dieser Saison gemacht hat, waren deutlich zu beobachten. „Er hat eine immer wichtigere Rolle eingenommen bei uns, trauen ihm aber noch deutlich mehr zu. Deswegen freuen wir uns natürlich, dass wir auch in der kommenden Saison zusammenarbeiten werden“, sagt Gmünds Sportdirektor.