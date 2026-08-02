Die Nordstadt hat ihre neue Sonntags Beschäftigung gefunden!

Sonnenschein, über 30 Grad, ein vollbesetzter Kader und ein Hexenkessel im Philippinenhof ,die Voraussetzungen hätten kaum besser sein können. Zahlreiche Zuschauer sorgten für eine überragende Stimmung und peitschten Fortuna von der ersten Minute an nach vorne.

Davon ließ sich Fortuna aber überhaupt nicht beeindrucken. Die Mannschaft spielte mutig weiter nach vorne, kombinierte stark und blieb klar spielbestimmend. SBV wurde fast ausschließlich über Konter gefährlich. Bei einer dieser Aktionen zeigte Jakob Said dann seine ganze Klasse und hielt Fortuna mit einer überragenden Doppelparade im Spiel.

Fortuna erwischte den besseren Start, ließ den Ball laufen wie zu besten Barça-Zeiten und dominierte das Spielgeschehen. SBV kam kaum aus der eigenen Hälfte heraus und verteidigte fast ausschließlich. Doch genau dann schlugen die Gäste eiskalt zu: Ein blitzschneller Konter, ein Abschluss – 0:1.

Mit frischem Personal kam neuer Wind in die Partie, doch am Spielverlauf änderte sich wenig. Fortuna blieb am Drücker, musste zur Halbzeit aber dennoch einem Rückstand hinterherlaufen.

Nach der Pause stellte Fortuna noch einmal um und brachte seine stärkste Elf auf den Platz. Doch dann der nächste Rückschlag: Nach einer Verletzung des Innenverteidigers Nico nutzte SBV die kurze Unordnung erneut eiskalt aus und erhöhte per Konter auf 0:2.

Wer jetzt dachte, Fortuna würde aufgeben, hatte die Rechnung ohne Umud gemacht.

Der Offensivmann machte genau da weiter, wo er zuletzt aufgehört hatte: Ball mit dem Knie perfekt mitgenommen, Volley mit dem schwächeren linken Fuß direkt in den Winkel Traumtor zum 1:2! Der Hexenkessel brannte wieder und die Zuschauer feierten den Anschlusstreffer fast mehr als die Mannschaft selbst.

Fortuna legte den Ball sofort wieder auf den Anstoßpunkt. Aufgeben? Fehlanzeige.

Und genau das wurde belohnt. Nach einem bärenstarken Teampressing angeführt von Ibo, der ein überragendes Debüt im Fortuna-Trikot feierte wurde der Ball hoch erobert. Ibo legte quer auf Edis Omerovic. Erstes Spiel, erster Schuss, erstes Tor. Willkommen bei Fortuna! 2:2 und plötzlich stand die komplette Anlage Kopf.

Das Feuer war endgültig entfacht. Fortuna wollte mehr, legte den Ball erneut auf den Mittelpunkt und spielte voll auf Sieg.

Doch wie schon zuvor schlug SBV erneut gnadenlos im Umschaltspiel zu. Ein weiterer schneller Konter, ein weiterer eiskalter Abschluss 2:3.

Fortuna warf in den Schlussminuten noch einmal alles nach vorne und kämpfte bis zum Abpfiff. SBV verteidigte den Vorsprung clever und brachte den Sieg über die Zeit.

Am Ende gewinnt SBV aufgrund seiner starken Konter und seines konsequenten Gegenhaltens nicht unverdient mit 3:2.

Vielen Dank an SBV für ein richtig gutes und faires Testspiel. Wir wünschen euch viel Erfolg für die Saison aber eins ist klar: In der Liga gibt’s gegen uns keine Punkte. 😉

Ein riesiges Dankeschön auch an alle Zuschauer. Eure Unterstützung war überragend und hat das Spiel zu etwas Besonderem gemacht.

Nächsten Sonntag startet für uns endlich die neue Kreisliga-C-Saison in der Pfingstweide gegen die Reserve von Eintracht Vellmar. Gemeinsam wollen wir dort die ersten drei Punkte der Saison holen.

Kommt vorbei, bringt Freunde und Familie mit und macht die Pfingstweide zum Hexenkessel.

Die Nordstadt hat ihre neue Sonntagsbeschäftigung gefunden.🖤💛