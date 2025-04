„Die Niederlage tut nicht so weh“ – LFC verliert beim FCM II

Starke Defensivleistung gegen spielstarke Magdeburger

Von Beginn an zeigte Ludwigsfelde eine konzentrierte und taktisch disziplinierte Leistung. Der LFC überließ dem Gegner zwar viel Ballbesitz, verteidigte jedoch kompakt und mit großer Laufbereitschaft. „Es ist uns gelungen, die Räume zuzustellen. Wir haben kaum Räume gegeben für den Gegner“, sagte Cami. Die Magdeburger, gespickt mit jungen, technisch versierten Spielern, taten sich schwer gegen die gut gestaffelte Defensive der Gäste.

Trotz der Gegentreffer in der 15. Minute durch Magnus Baars und in der 36. Minute durch Joonas Frenzel ließ sich Ludwigsfelde nicht aus dem Konzept bringen. „Natürlich haben sie viel mehr Ballbesitz, aber was die Mannschaft heute geleistet hat, war sehr positiv“, so Cami weiter.

Offensiv mutig, aber glücklos im Abschluss

Anders als beim 0:4 im Hinspiel trat Ludwigsfelde diesmal offensiv mutiger auf. Der LFC erspielte sich mehrere aussichtsreiche Möglichkeiten. „Wir haben 3, 4 Aktionen im Strafraum gehabt, zweimal über den Torwart gelupft, zweimal hat er mit den Fingerspitzen noch gehalten“, berichtete Cami. Die Mannschaft sei „sehr präsent auch im gegnerischen Strafraum“ gewesen – ein Fortschritt, der Mut für die kommenden Aufgaben macht.

Positive Entwicklung setzt sich fort

Nach dem 2:2 beim FC Grimma vor wenigen Tagen bestätigte Ludwigsfelde auch in Magdeburg die aufsteigende Form. „Man merkt schon: Jetzt langsam kommen wir in den Lauf, die Automatismen sind da, jeder weiß, was er zu tun hat“, analysierte Cami. Der Trainer lobte besonders die Konstanz in der kämpferischen Einstellung. „Die Mannschaft hat alles gegeben. Die Art und Weise, wie wir verloren haben – irgendwie fühlt man sich so, die Niederlage tut nicht so weh.“

Zuversicht vor dem Heimspiel gegen Zorbau

Mit Blick auf die bevorstehende Partie gegen den SV Blau-Weiß Zorbau am Samstag zeigt sich der LFC-Coach optimistisch: „Jetzt haben wir einen guten Lauf und werden versuchen, am Samstag den ersten Dreier in der Rückrunde zu holen.“ Cami spürt einen positiven Ruck in seinem Team: „Die Mannschaft ist gierig, die Stimmung in der Mannschaft ist sehr gut, das passt alles. Alle kommen miteinander sehr gut aus. Man spürt diesen positiven Schwung.“

Auch Lob vom Gegner unterstrich die Leistung des LFC: „Wir haben auch vom Gegner Lob bekommen, dass es eine starke Leistung von uns war.“ Cami hofft, diesen Aufwärtstrend fortsetzen zu können: „Wir wollen jetzt den Lauf beibehalten und das Gute, was wir in den zwei Spielen gemacht haben, mitnehmen.“