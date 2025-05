"Die Niederlage tut mir für die Mannschaft weh"

Starker Beginn bleibt unbelohnt

Ludwigsfelde reiste mit dem letzten Aufgebot in den Harz. Nur zwölf einsatzfähige Spieler standen Trainer Rezart Cami zur Verfügung – krank, angeschlagen, gesperrt oder verletzt: Der Kader war bei bereits feststehenden Absteiger bis auf ein Minimum geschrumpft. Doch was die verbliebenen Akteure auf den Rasen brachten, konnte sich sehen lassen. „Wir sind heute in Wernigerode richtig gut ins Spiel gekommen. Wir haben von der ersten Minute an konzentriert gespielt, den Gegner kaum zugelassen“, lobte Cami.

Das Spiel begann ausgeglichen – bis zur 28. Minute. Dann holte Niclas Treu für die Gastgeber einen Elfmeter heraus, den er selbst zur Führung verwandelte. Eine Szene, die Cami noch lange beschäftigen sollte: „Der Gegner war einfach clever, hat den Kontakt gesucht, ist gefallen. Unsere Jungs sind noch nicht clever genug, solche Situationen im Strafraum besser zu verteidigen.“

Hofmann belohnt den Einsatz – verdientes 1:1 zur Pause

Die Antwort des LFC ließ nicht lange auf sich warten. Nur acht Minuten nach dem Rückstand war es Ramon Hofmann, der zum Ausgleich traf. Ludwigsfelde blieb weiter präsent, gewann viele Zweikämpfe und überzeugte im Spielaufbau. „Das war unser Spiel. Wir sind richtig gut im Spiel gewesen“, so Cami. Mit dem 1:1 ging es in die Pause – der Zwischenstand spiegelte den ausgeglichenen Spielverlauf wider.

Zweite Halbzeit: Selbstzerstörung durch individuelle Fehler

Was dann folgte, passte ins Bild einer bitteren Saison. In der 68. Minute unterlief Teisir Alhasan ein folgenschwerer Rückpass. „Er wollte den Ball zum Torwart spielen, viel zu lasch. Kein Gegnerdruck, viel Raum – aber der Ball kommt nicht an. Er läuft noch hinterher, will retten, aber foult – Elfmeter. 2:1“, schilderte Cami die Szene sichtlich betroffen.

Zehn Minuten später der nächste Tiefschlag: „Unser Torwart spielt den Innenverteidiger an, der will in die Sechs spielen – aber der Pass landet direkt beim Gegner. Wieder ein individueller Fehler, wieder ein Tor“, so Cami über das 3:1 durch Danny Wagner in der 83. Minute. Und nur zwei Minuten später fiel sogar das 4:1 – erneut durch Niclas Treu.

Unverhältnismäßiges Ergebnis nach starker Leistung

„Das Ergebnis ist viel zu hoch. Die Tore sind viel zu billig“, ärgerte sich Cami. „Eigentlich haben wir heute drei Tore selbst gemacht – und der Gegner hat nur das vierte erzielt.“ Die Fehler schmerzten doppelt, weil sie von Spielern kamen, die bis dahin stark gespielt hatten.

Doch die individuellen Patzer überschatten eine mannschaftlich geschlossene Vorstellung. „Es war eine kompakte Mannschaft heute. Es hat mir Spaß gemacht, denen zuzugucken, wie die Fußball gespielt haben, wie die gegen den Ball gearbeitet haben“, betonte Cami. „Aber solche Fehler dürfen nicht passieren – nicht mal im Training. Und wir machen sie im Spiel.“

Emotionale Enttäuschung beim Trainer

Der Frust war Cami deutlich anzumerken – nicht aus Eigeninteresse, sondern aus Mitgefühl für seine Spieler: „Die Niederlage tut mir persönlich weh, und sie tut mir leid für die Spieler. Sie hätten diese Niederlage nicht verdient.“ Für den Coach ist klar: Die Mannschaft kämpft, zeigt Charakter, aber es fehlt an Reife und Kaltschnäuzigkeit. „Die Jungs arbeiten, tun, machen alles – aber der Gegner ist einfach cleverer, klarer im Kopf und trifft in den entscheidenden Momenten die besseren Entscheidungen.“

Tabelle zementiert Abstiegsplatz – aber Einsatz bleibt ungebrochen

Mit 7 Punkten bleibt Ludwigsfelde Tabellenletzter der NOFV-Oberliga Süd. 26 Spiele, 21 Niederlagen, 58 Gegentore – die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache. Und doch vermitteln sie nicht, was auf dem Platz geschieht. Die Entwicklung im Spiel, das Auftreten als Team – das alles stimmt. Nur die Ergebnisse fehlen.

Der FC Einheit Wernigerode belegt Rang zehn. Ludwigsfelde bleibt das Schlusslicht – sportlich längst abgestiegen, kämpferisch aber voll im Soll.

Ausblick auf das Heimspiel gegen Freital

Am kommenden Samstag (10.05., 14 Uhr) empfängt der Ludwigsfelder FC den SC Freital. Auch hier wird der LFC wieder alles aufbieten, um sich für seinen Aufwand endlich zu belohnen. „Wir haben noch vier Spiele. Da versuchen wir jetzt bei dem nächsten Spiel mit der gleichen Konzentration und dem gleichen Einsatz heranzugehen – und versuchen, etwas mitzunehmen“, so Cami abschließend.