„Die Niederlage ist unnötig und tut weh“

Auf dem Schweicher Kunstrasenplatz gab es am Sonntagmittag zahlreiche ratlose Gesichter zu sehen. Die 1:2-Niederlage gegen den SC Siegelbach war für den TuS Issel nur schwer zu verstehen. Dabei hatte Finja Schultze die Mannschaft nach einer Viertelstunde mit 1:0 in Führung gebracht. Abgesehen von einem Lattenschuss hatte Siegelbach im gesamten Spielverlauf keine wirklichen Torchancen, fuhr am Ende aber dennoch mit den drei Punkten im Gepäck nach Hause. Zwei individuelle Fehler sorgten beim TuS dafür, dass der Tabellennachbar jubeln konnte. „Selbst der gegnerische Trainer hat gesagt, dass sie den Sieg überhaupt nicht verdient hatten“, sagte ein enttäuschter Stefan Zimmer.

Der TuS-Trainer hatte erneut auf zahlreiche krankheitsbedingte Ausfälle reagieren müssen. Auf der Ersatzbank hatte Zimmer lediglich Spielerinnen aus der U17 zur Verfügung. „Die Mannschaft hat es eigentlich richtig gut gemacht und sich aufgeopfert. Die Niederlage ist unnötig und tut daher weh“, sagte Zimmer, der mit seiner Mannschaft nun am kommenden Wochenende zum starken 1. FC Saarbrücken reisen muss. Issel muss auf dem Weg zum Klassenerhalt weitere Zähler sammeln, nachdem nun drei an einen direkten Konkurrenten gingen.

TuS Issel: Sophie Olinger, Maja Zimmer, Nina Erdmann (70. Olivia Schütze), Lena Alves, Olivia Konsbrück, Sara Weber, Julia Oberhausen, Emily Alten, Finja Schultze (56. Anna Koster), Katharina Mey, Savina Festa

A-Junioren Regionalliga: Spvgg. EGC Wirges – SV Eintracht Trier 2:2 (1:1)

In einem intensiven Spiel haben sich die Trierer A-Junioren in Wirges am Ende mit einem Punkt belohnt. Dabei startete die Partie für die Eintracht nach Maß, nachdem Paul Reh nach einer Ecke schon nach drei Minuten die Führung erzielte. Mit dem Wiederanstoß und einem langen Ball kam Wirges jedoch postwendend zum Ausgleich. „Vor solchen Momenten habe ich die Mannschaft im Vorfeld gewarnt“, berichtete Trainer Christian Esch von den umschaltstarken Gastgebern. In der Folge nutzte der SVE seine zahlreichen hochkarätigen Chancen nicht. Kurz vor Schluss traf die Spielvereinigung per Konter und begünstigt durch einen Trierer Abstimmungsfehler zum 2:1. „Das war ein Nackenschlag. Aber die Mannschaft hat sich zusammengerauft und weiter geduldig gespielt“, sagte Esch. Zunächst ließ die Eintracht jedoch vier hundertprozentige Chancen ungenutzt, ehe ein Freistoß von Inza Yere noch den Ausgleich brachte. „Das war wichtig für die Moral. Es wäre schwer zu verstehen gewesen, wenn wir nicht zumindest den einen Punkt geholt hätten. Die Entwicklung der Mannschaft ist gut, aber wir müssen auch eine höhere Effektivität an den Tag legen“, resümierte Esch.

Tore: 0:1 Paul Reh (3.), 1:1/2:1 Jannik Schumann (4./80.), 2:2 Inza Yere (90.+2)

SVE: Manuel Kees, Jannik Heinzen, Paul Reh, Bastian Süß (68. Ryan Douglas-Lowe), David Wacht (85. Nevio Marasa), Leonard Petry (86. Maximilian Schneider), Dion Morina, Inza Yere, Illia Kushnarenko, Dorian Kisoka, Maximilian Marx

C-Junioren Regionalliga: SV Gonsenheim – SV Eintracht Trier 2:5 (0:3)

Die C-Junioren von Eintracht Trier sind trotz eines kleinen Kaders auch beim SV Gonsenheim in diesem Kalenderjahr ohne Punktverlust geblieben. Ein Doppelschlag von Tizian Strauch brachte den SVE nach 20 Minuten mit 2:0 in Führung. Paul Dietzen erhöhte keine fünf Minuten später zum vorentscheidenden 3:0. Nach der Pause machte Trier zunächst dort weiter, wo sie zuvor aufgehört hatten, und trafen durch Moritz Koster ein weiteres Mal. Danach konnte Gonsenheim jeweils nach Standardsituationen zwei Ehrentreffer erzielen, ehe Dietzen in der Nachspielzeit den 5:2-Endstand besorgte. „Wir haben direkt gut ins Spiel gefunden, waren sehr dominant und haben es schnell in unsere Richtung gelenkt“, berichtete Trainer Fabio Fuhs. „Im zweiten Durchgang ist das Spiel dann mehr dahingeplätschert, trotzdem hatten wir mehr Chancen als der Gegner.“

Tore: 0:1/0:2 Tizian Strauch (15./19.), 0:3/2:5 Paul Dietzen (24./70.+1), 0:4 Moritz Koster (53.), 1:5 Iraklis Papadopoulos (62.), 2:4 Nico Tepper (67.)

SVE: Tobias Zens (35. Noah Fengler), Lionne Laas, Gabriel Kajic (35. Vladyslav Movchan), Moritz Koster, Enes Bayraktar, Tizian Strauch, Tom Pfeiffer (40. Mathias Schmidt), Joona Pepe Meyer, Paul Dietzen, Kian Kunduru, Moritz König

Rote Karte: für Spieler SV Gonsenheim (64.)