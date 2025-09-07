„Wir erwarten mit Vorwärts eine sehr spielstarke Mannschaft, die besonders defensiv trotz vieler Wechsel sehr stabil ist. Dass sie bisher kein Spiel verloren haben, spricht für sich." – so lauteten die Worte von Steffen Wolf vor der Partie und er sollte Recht behalten. Die Gäste brachten sich in der 35. Minute durch einen Treffer von Sahir Omar Khalaf auf die Siegerstraße und hatten dann Glück, dass wenig später Marcel Molendyk einen Elfmeter verschoss und Neuenhaus somit den schnellen Ausgleich verpasste. Um so bitterer kam es dann für die Hausherren, als Sebastian Busch quasi mit dem Pausenpfiff sogar noch auf 0:2 erhöhte. Im ersten Abschnitt war es schlichtweg die Chancenverwertung die Neuenhaus um den Erfolg brachte – „Mit der Einstellung der Jungs bin ich sehr zufrieden. Gegen ein sehr dominantes Vorwärts müssen wir in der 1. Halbzeit unsere Chancen besser nutzen, wenn wir was mitnehmen wollen.", so Steffen Wolf. Die zweite Halbzeit begann dann ähnlich unglücklich für Neuenhaus. Gerade einmal acht Minuten waren gespielt, da traf Luca Rakers zum 0:3 und machte frühzeitig den Deckel auf die Partie. Vorwärts II stellte sich dann clever an und konnte die Drei-Tore-Führung erfolgreich über die Zeit retten. „Hintenraus spielt Vorwärts es stark runter. Die Niederlage geht in Ordnung." ergänzt Wolf. Besonders im Mittelpunkt stand am Freitagabend natürlich Robin Mers, für den es aufgrund einer Auslandsreise für unbestimmte Zeit die letzte Partie für Borussia Neuenhaus war. Mers spielte wie gewohnt über die vollen 90 Minuten und bekam bei seiner Auswechselung in der Nachspielzeit trotz des Ergebnisses seinen verdienten würdigen Applaus.