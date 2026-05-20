Die Niederbayern kommen – Moosinning empfängt SpVgg Deggendorf

Gezielter, analytischer Blick: FCM-Trainer Christoph Ball (vorne) hat sein Team auf die Relegation eingestellt. – Foto: C. Riedel

Der FC Moosinning startet heute um 18.30 Uhr mit dem Hinspiel gegen Grün-Weiß Deggendorf in die Aufstiegsrelegation zur Landesliga. Die Gäste ließen in 30 Spielen nur 25 Gegentore zu.

Der Saisonnachschlag als Sahnehäubchen: Nach dem furiosen Schlussspurt in der Fußball-Bezirksliga Nord startet der FC Moosinning am heutigen Mittwoch voller Vorfreude in die Aufstiegsrelegation. Der Verein erwartet um 18.30 Uhr eine große Kulisse, wenn die SpVgg Grün-Weiß Deggendorf zum Hinspiel der ersten Runde in Moosinning antritt. „Ich hoffe auf möglichst viele Gelb-Schwarze im Publikum“, so FCM-Trainer Christoph Ball.

Die Deggendorfer haben sich als Vize der niederbayerischen Bezirksliga Ost für die Aufstiegsspiele zur Landesliga qualifiziert. Ein Zähler fehlte zum Titel, den der SV Grainet gewann. 20 Siege, sechs Unentschieden bei nur vier Niederlagen stehen für die Grün-Weißen zu Buche. Auffällig ist die starke Defensive, die in 30 Spielen nur 25 Gegentore zuließ. Aber auch offensiv überzeugte die Elf des Ex-Löwen Benjamin Penzkofer (57 Treffer).

Der Gegner ist „kein typischer Bezirksligist“

Nach dem Landesliga-Abstieg im Vorjahr haben viele Spieler die Grün-Weißen verlassen. Aber der 35-jährige Penzkofer konnte das Vakuum mit vielen hungrigen Spielern aus dem eigenen Nachwuchs füllen – insofern haben die Deggendorfer eine sehr gelungene Mischung aus einem erfahrenen Gerüst und zahlreichen Talenten, die auf Anhieb funktioniert hat. Nicht umsonst wechseln einige Youngster den Verein, wie zum Beispiel Andras Mityko und Samuel Langen, die in der nächsten Saison beim Süd-Bayernligisten SV Schalding-Heining spielen werden.

„Da kommt schon etwas auf uns zu, Deggendorf ist kein typischer Bezirksligist. Nach dem Abstieg haben die Deggendorfer konsequent und erfolgreich auf die Jugend gesetzt, um den geplanten Wiederaufstieg anzugehen“, weiß Ball, der den Gegner nicht persönlich unter die Lupe nehmen konnte: „Man kann die beiden Bezirksligen sowieso nicht vergleichen, da wird teilweise ein ganz anderer Fußball gespielt.“

Vor dem Relegationsduell kommt der Stolz auf die Mannschaft heraus

Ball erwartet dabei mehr Körperlichkeit als bei vielen Gegnern der Bezirksliga Nord, fürchtet sich aber davor nicht: „Wir sind jetzt auch gut ins Rollen gekommen, haben viele Hürden übersprungen und präsentieren uns seit Wochen als echte Gruppe.“ Wichtig ist für den Coach nach zuletzt sieben Siegen in Folge, dass seine Elf auch bei Rückständen, wie zuletzt gegen Gerolfing, an sich glaubt: „Ich bin extrem stolz darauf, was die Mannschaft zuletzt geleistet hat. Aber es muss uns auch klar sein, dass wir gegen Deggendorf nicht so fahrlässig mit unseren Chancen umgehen dürfen. Da benötigen wir mehr Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor.“

Verzichten muss Ball auf Lucas Hones (muskuläre Probleme), dafür kehren Thomas Auerweck und Mateus Hones nach ihrem Aufbautraining in den Kader zurück. Liam Fitzpatrick wird hingegen noch nicht eingreifen können. Ball: „Wir hatten auch in den vergangenen Wochen immer wieder Ausfälle, aber die Nachrücker haben es dann gut gemacht. Wir müssen auch nicht alles auf eine Karte setzen, am Samstag wartet ja auch noch das Rückspiel auf uns.“ Tipp: 1:0 für FCM