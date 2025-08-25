Fußball / VFr Garching (weiße Trikots) - TSV Gaimersheim ----VFR li Torsch Gottfried Agbavon, daneben Maik Vogel – Foto: Gerald Förtsch

Die Niebauer-Brüder machen den Unterschied – Garching gewinnt verdient

Zwei Vereinslegenden stehen gemeinsam auf dem Platz und führen den VfR Garching zum 3:1-Heimsieg im Bezirksligaspiel gegen Gaimersheim.

Garching – Wenn zweimal Niebauer auf dem Platz steht, dann hat die Bezirksliga ein Problem – oder zumindest eine knackige Aufgabe. Beim Bezirksligaspiel des VfR Garching gegen den TSV Gaimersheim standen 45 Minuten die legendären Brüder Dennis und Mike auf dem Platz. Beim Garchinger 3:1 (1:1)-Heimsieg machten sie den Unterschied. In der ersten Halbzeit stand vorerst nur Spielertrainer Mike Niebauer auf dem Feld und er legte seinem Sturmpartner Gottfried Agbavon das 1:0 auf. Auf beiden Seiten ging aber nicht viel zusammen und das Remis beim Gang in die Kabine ging so weit in Ordnung.

Nach der Halbzeit wurde die Garchinger Fußball-Legende Dennis Niebauer eingewechselt – und dann ging erst so richtig die Post ab. Mit den Niebauer-Brüdern, die einst in der Regionalliga die Vorzeige-Gesichter des VfR waren, stehen die wohl besten Kicker der Clubgeschichte wieder in der Ersten auf dem Platz.

Fußball / VFr Garching (weiße Trikots) - TSV Gaimersheim ------VFR Mike Niebauer – Foto: Gerald Förtsch