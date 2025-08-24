Die Niebauer-Brüder machen den Unterschied

Garching – Wenn zweimal Niebauer auf dem Platz steht, dann hat die Bezirksliga ein Problem – oder zumindest eine knackige Aufgabe. Beim Bezirksligaspiel des VfR Garching gegen den TSV Gaimersheim standen 45 Minuten die legendären Brüder Dennis und Mike auf dem Platz. Beim Garchinger 3:1 (1:1)-Heimsieg machten sie den Unterschied.
In der ersten Halbzeit stand vorerst nur Spielertrainer Mike Niebauer auf dem Feld und er legte seinem Sturmpartner Gottfried Agbavon das 1:0 auf. Auf beiden Seiten ging aber nicht viel zusammen und das Remis beim Gang in die Kabine ging so weit in Ordnung.
Nach der Halbzeit wurde die Garchinger Fußball-Legende Dennis Niebauer eingewechselt – und dann ging erst so richtig die Post ab. Mit den Niebauer-Brüdern, die einst in der Regionalliga die Vorzeige-Gesichter des VfR waren, stehen die wohl besten Kicker der Clubgeschichte wieder in der Ersten auf dem Platz.
Garching war klar Chef im Ring, auch wenn Gaimersheim zu Beginn von Durchgang zwei noch Chancen hatte. Die beiden Niebauers brachten den Gast immer wieder massiv in Probleme, der Abstauber von Oliver James zum 2:1 (67.) war die logische Konsequenz des Drucks. Kurz darauf hätte die Brüderkombi mit Flanke Mike auf Dennis fast zum Eigentor geführt. Aber Dennis holte sich dann sein erstes Saisontor so, wie man diesen genialen Kicker kennt. Alle warteten beim Freistoß auf einen Flankenball – und er versenkte die Kugel direkt.
Gegen einen potenziellen Kandidaten für die vorderen Plätze in der Liga war Garching in der zweiten Halbzeit eine Nummer zu groß. Mit dem doppelten Niebauer gelang es, die lange Liste der aktuell fehlenden Spieler zu kompensieren. Nach zwei Niederlagen zum Saisonstart hat der VfR Garching mit nun drei Siegen am Stück den Bock mit Brachialgewalt umgestoßen.
VfR Garching – TSV Gaimersheim 3:1 (1:1). VfR: Dietrich, Eisl, Mitko, Stefanovic, Vogel (84. Huang), Wollny, James (90.+2 Monetti), M. Niebauer, Sostaric (46. D. Niebauer), Agbavon (82. Krautner). Tore: 1:0 Agbavon (13.), 1:1 Düzgün (41.), 2:1 James (67.), 3:1 D. Niebauer (73.). Schiedsrichter: Pascal Hohberger (Kranzberg). Zuschauer: 100.