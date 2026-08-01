Die Neuzugänge vom Goslarer SC 08 Sieben an der Zahl von NB · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: André Nückel

Der Vorjahresdritte der Bezirksliga Braunschweig 3 hat sich im Sommer zur Saison 2026/2027 personell verstärkt. Gleich sieben neue oder auch alte Gesichter darf man bei den 08ern an der Sportanalage Osterfeld begrüßen.

Fünf externe Neuzugänge wurden zunächst vorgestellt: Mit Yuri dos Santos Souza bekommt der SC einen 33-jährigen Stürmer der zukünftig mit der Nummer 29 auf Torejagd gehen wird. Zuletzt spielte er bei Stahl Tahle in der Landesliga Sachsen-Anhalt und konnte in 27 Spielen elf Tore erzielen und drei weitere vorbereiten.

Der nächste Neuzugang ist der 28-jährige Ivan Tchani Fongang, welcher ebenfalls in der Offensive zuhause ist. Die neue Nummer 14 kommt vom Ligakonkurrenten KSV Vahdet Salzgitter und konnte in der letzten Saison acht Treffer in 20 Spielen erzielen. Transfer Nr. 3 ist der 22-jährige Frank Ketchate Ngoba. Die neue Nummer 15 fühlt sich im Mittelfeld am wohlsten und kam in der letzten Saison zu zwei Einsätzen beim Landesligisten TSC Vahdet Braunschweig.