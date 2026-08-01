Die Neuzugänge vom Goslarer SC 08

Der Vorjahresdritte der Bezirksliga Braunschweig 3 hat sich im Sommer zur Saison 2026/2027 personell verstärkt. Gleich sieben neue oder auch alte Gesichter darf man bei den 08ern an der Sportanalage Osterfeld begrüßen.
Fünf externe Neuzugänge wurden zunächst vorgestellt:
Mit Yuri dos Santos Souza bekommt der SC einen 33-jährigen Stürmer der zukünftig mit der Nummer 29 auf Torejagd gehen wird. Zuletzt spielte er bei Stahl Tahle in der Landesliga Sachsen-Anhalt und konnte in 27 Spielen elf Tore erzielen und drei weitere vorbereiten.
Der nächste Neuzugang ist der 28-jährige Ivan Tchani Fongang, welcher ebenfalls in der Offensive zuhause ist. Die neue Nummer 14 kommt vom Ligakonkurrenten KSV Vahdet Salzgitter und konnte in der letzten Saison acht Treffer in 20 Spielen erzielen.
Transfer Nr. 3 ist der 22-jährige Frank Ketchate Ngoba. Die neue Nummer 15 fühlt sich im Mittelfeld am wohlsten und kam in der letzten Saison zu zwei Einsätzen beim Landesligisten TSC Vahdet Braunschweig.
Aleko Sulamanidze wurde für die defensive Verstärkung geholt. Der 25-jährige wird künftig mit der Nummer 13 auflaufen.
Der letzte externe im Bunde ist ebenfall einer für die Defensive und zwar der 28-jährige Albano Hameni Kamden, welcher die Nummer 21 bei dem GSC 08 tragen wird.
Ein Rückkehrer gibt es mit Ole Berkefeld. Der Torhüter wechselte letzte Saison zu Vienenburg/Wiedelah, wo er 16 mal zwischen den Pfosten stand. Nach einem Jahr kommt der 23-jährige wieder zurück zu den 08ern.
Ein letzter Neuzugang für Goslar kommt aus der eigenen Jugend: Der 19-jährige Fynn Mellin rückt in den Herrenbereich auf und verstärkt den Bezirksliga-Kader.
Zur Vorstellung: https://www.instagram.com/goslarersc08/reel/DaxIAxDoTS5/