Die Neuzugänge vom Aufsteiger FC Groß Döhren

Nach dem Aufstieg in die Bezirksliga treibt der FC Groß Döhren seine Kader- und Trainerplanung voran. Mit Jan Rinkel übernimmt ein neuer Cheftrainer, zudem verstärken Tim Bergsen, Tizian Holste, Mika Teefs und Aron Teefs den Aufsteiger.
Nach dem Aufstieg in die Bezirksliga hat der FC Groß Döhren die personellen Weichen für die neue Saison gestellt. Erstmals seit 28 Jahren tritt der Verein wieder auf Bezirksebene an und setzt dabei sowohl auf neue Impulse auf der Trainerbank als auch auf gezielte Verstärkungen im Kader.
Neuer Cheftrainer ist Jan Rinkel, der die Nachfolge des langjährigen Trainerduos Gläser/Koch antritt. Nach vielen Jahren mit Verantwortlichen aus dem eigenen Umfeld entschied sich der Verein bewusst für einen externen Trainer, der mit einem frischen Blick neue Akzente setzen soll. Rinkel bringt Erfahrungen aus dem Jugend- und Herrenbereich mit und gilt insbesondere in der Entwicklung junger Spieler als ausgewiesen kompetent. Damit passt er zum eingeschlagenen Weg des Vereins, der auch in der Bezirksliga auf die Förderung eigener Talente und die Weiterentwicklung der Mannschaft setzt.
Auch personell hat sich der Aufsteiger verstärkt. Mit Tim Bergsen kommt ein erfahrener Innenverteidiger vom TSV Lochtum nach Groß Döhren. Nach einer kurzen Fußballpause greift der Defensivspieler wieder an und soll mit seiner Bezirksliga-Erfahrung sowie seinen spielerischen Qualitäten für mehr Stabilität in der Abwehr sorgen.
Für die Offensive verpflichtete der FC Tizian „Tizi“ Holste von der SG Bredelem/Astfeld. Der Angreifer bringt viel Erfahrung mit und ist im Kreis Goslar vor allem für seine Abschlussstärke und seine gefährlichen Standards bekannt. Seine Qualitäten stellte er bereits im ersten Testspiel unter Beweis, als ihm direkt zwei Treffer gelangen.
Mit Mika Teefs und Aron Teefs stoßen zudem zwei Talente aus der A-Jugend des FC Othfresen zum Bezirksligakader. Beide waren bereits seit längerer Zeit eng an den Verein angebunden und sammelten erste Eindrücke im Herrenbereich. Flügelspieler Mika Teefs überzeugt mit Tempo, taktischem Verständnis und seiner vielseitigen Einsetzbarkeit. Torwart Aron Teefs hinterließ im Training bereits mit starken Paraden einen positiven Eindruck und wird als vielversprechendes Talent für die Zukunft gesehen.
Mit dem neuen Trainer und vier Neuzugängen will der FC Groß Döhren die Voraussetzungen schaffen, um sich nach der Rückkehr auf Bezirksebene in der Liga zu behaupten. Das erklärte Ziel des Aufsteigers ist der Klassenerhalt.