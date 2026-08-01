Die Neuzugänge vom Aufsteiger FC Groß Döhren Neue Liga, neue Spieler, neuer Trainer von NB · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: André Nückel

Nach dem Aufstieg in die Bezirksliga treibt der FC Groß Döhren seine Kader- und Trainerplanung voran. Mit Jan Rinkel übernimmt ein neuer Cheftrainer, zudem verstärken Tim Bergsen, Tizian Holste, Mika Teefs und Aron Teefs den Aufsteiger.

Nach dem Aufstieg in die Bezirksliga hat der FC Groß Döhren die personellen Weichen für die neue Saison gestellt. Erstmals seit 28 Jahren tritt der Verein wieder auf Bezirksebene an und setzt dabei sowohl auf neue Impulse auf der Trainerbank als auch auf gezielte Verstärkungen im Kader.

Neuer Cheftrainer ist Jan Rinkel, der die Nachfolge des langjährigen Trainerduos Gläser/Koch antritt. Nach vielen Jahren mit Verantwortlichen aus dem eigenen Umfeld entschied sich der Verein bewusst für einen externen Trainer, der mit einem frischen Blick neue Akzente setzen soll. Rinkel bringt Erfahrungen aus dem Jugend- und Herrenbereich mit und gilt insbesondere in der Entwicklung junger Spieler als ausgewiesen kompetent. Damit passt er zum eingeschlagenen Weg des Vereins, der auch in der Bezirksliga auf die Förderung eigener Talente und die Weiterentwicklung der Mannschaft setzt. Auch personell hat sich der Aufsteiger verstärkt. Mit Tim Bergsen kommt ein erfahrener Innenverteidiger vom TSV Lochtum nach Groß Döhren. Nach einer kurzen Fußballpause greift der Defensivspieler wieder an und soll mit seiner Bezirksliga-Erfahrung sowie seinen spielerischen Qualitäten für mehr Stabilität in der Abwehr sorgen.