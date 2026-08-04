Die Neuzugänge schießen Union zum Last-Minute-Derbysieg!

Ein klassisches Kabinenfoto durfte nach dem Mühlhäuser Derbysieg natürlich nicht fehlen. – Foto: Union Mühlhausen

Im ersten Saisonspiel sah lange vieles nach einer Punkteteilung aus, ehe Union-Neuzugang Niklas Kliem in der Schlussphase vom Punkt die Nerven behielt und den Mühlhäusern einen 2:1-Derbysieg bescherte. Kurios: Alle drei Treffer erzielten Neuzugänge.

Union ließ sich davon allerdings nicht aus der Ruhe bringen. Ein Fehler im Großengotterner Aufbauspiel eröffnete den Gästen die Möglichkeit zum Ausgleich. Der erste Abschluss wurde noch geblockt, doch der Ball landete direkt vor den Füßen von P. Rahn, der zum 1:1 abstaubte.

Großengottern hatte sich für den Saisonstart einiges vorgenommen. Aus einer kompakten Defensive wollte die Mannschaft von Robert Rodriguez immer wieder schnell umschalten – und das Konzept ging zunächst auf. Nach einer überstandenen Druckphase kam der SC immer besser ins Spiel und belohnte sich mit der Führung durch Neuzugang L. Touray.

„Wir haben nie den Faden verloren, waren immer konzentriert und haben viel probiert“, blickt Union-Trainer Michael Pohl zurück.

Nach dem Seitenwechsel blieb es ein enges Derby. Union hatte zwar die eine oder andere Möglichkeit, Großengottern verteidigte jedoch weitgehend konzentriert. Kurz vor dem Ende hätte der SC sogar selbst den entscheidenden Schritt machen können: Fünf Minuten vor Schluss bot sich aus kurzer Distanz die große Chance auf das 2:1 – der Ball ging jedoch am Tor vorbei.

„Angesichts dessen wäre ein Remis gerecht gewesen“, findet Robert Rodriguez. Doch das Derby hielt noch eine letzte Wendung bereit.

In der Schlussphase zeigte der Schiedsrichter auf den Punkt. Niklas Kliem, ebenfalls ein Sommer-Neuzugang der Union, übernahm die Verantwortung und verwandelte sicher zum 2:1. Damit war die Partie entschieden – und Union konnte einen wichtigen Derbysieg zum Saisonauftakt feiern.

„Wir wollten unseren Fans nach den letzten Derby-Pleiten endlich was zurückgeben“, sagt Pohl. Die Freude nach dem Abpfiff sei entsprechend groß gewesen: „Die glücklichen Gesichter unserer Anhänger waren echt schön anzusehen!“

Für Großengottern bleibt dagegen vor allem die Enttäuschung über den späten Nackenschlag. „Hinten raus hat uns leider das Spielglück gefehlt“, sagt Rodriguez.

Und so liefert das Derby gleich zum Saisonstart eine bemerkenswerte Geschichte: Drei Tore, drei Neuzugänge – und ein später Kliem-Elfmeter, der Union Mühlhausen jubeln lässt.