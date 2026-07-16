Die Neuzugänge der Saison 2026/27

– Foto: © FSV Wacker 03 Gotha

Ismael Khodeda (1. von links): Er ist unser ältester Neuzugang in dieser Transferphase, mit 29 Jahren allerdings auch im besten Fußballalter. Ismael stößt vom FSV Waltershausen zu unserer Mannschaft und wird in der kommenden Saison das Mittelfeld verstärken. In seiner Vergangenheit kommt er auf insgesamt 27 Landesklassen- sowie 16 Kreisoberligaeinsätze, in denen er 9x ins gegnerische Tor treffen konnte.

Bevor am morgigen Freitagabend der Testspielauftakt bei der SG Fortuna Remstädt ansteht, präsentieren wir euch mit voller Vorfreude unsere Neuzugänge für die kommende Spielzeit:

Ersid Fikaj (2. von links): Von der SpVgg Geratal kommend begrüßen wir Ersid in Deutschlands schönsten Stadion. Der heute 24-jährige begann seine Männerkarriere beim FC Erfurt Nord, ehe es ihn in der Saison 2023/24 zum TSV Motor Gispersleben in die Landesklasse Staffel 2 zog. In zweieinhalb Jahren absolvierte er dort insgesamt 48 Spiele, in denen ihm zwei Tore gelangen. In der vergangenen Rückrunde kam er bei der Spielvereinigung Geratal schließlich noch auf 12 Thüringenligaeinsätze.

Richard Monecke (3. von links): Der erst 22-jährige kommt vom SV Blau-Weiß Büßleben in unsere schöne Residenzstadt. Richard kann trotz seines jungen Alters schon auf eine stolze Vergangenheit blicken. So war er im Nachwuchs beim FC Rot-Weiß Erfurt aktiv und spielte mit dem Halleschen FC sogar U19-Bundesliga. Im Männerfußball fasste er schließlich beim FSV Martinroda in der Thüringenliga erstmals Fuß, als er in der Saison 2022/23 20 Spiele in Thüringens höchster Spielklasse bestritt. Nach einer kurzen Zwischenstation beim TSV Motor Gispersleben spielte der Mittelfeldakteur die letzten zwei Saisons im Erfurter Ortsteil, absolvierte dort insgesamt 33 Spiele und stieg in seinem ersten Jahr sogar in die Thüringenliga auf.

Nico Heinrich (4. von links): Mit jeder Menge Kreisoberligaerfahrung verstärkt uns Nico im kommenden Jahr, der sein Potenzial nun auch auf Landesebene zeigen will. Erst beim SV Eintracht Apfelstädt, später bei der SG Tennstedt/Fortuna Ballhausen und zuletzt beim SV Fortuna Ingersleben absolvierte Nico insgesamt 108 Spiele für die jeweiligen Erstmannschaften, in denen ihm 12 Tore gelangen.

Maksat Radzhabov (5. von links): Auch aus Thüringens höchster Spielklasse begrüßen wir Maksat in unserem Team. Mit gerade einmal 20 Jahren ist er unser jüngster Neuzugang in dieser Saison, der in seiner letzten Juniorensaison mit der SpVgg Erfurt sogar U19 Regionalliga spielen durfte. In der letzten Spielzeit streifte sich Maksat je eine Halbserie das Trikot der SpVgg Geratal sowie das des SV 09 Arnstadts über und bestritt so insgesamt schon 17 Partien in der Thüringenliga.

Artim Ramadani (6. von links): Genauso wie Ersid wechselt auch Artim von der SpVgg Geratal nach Gotha, dabei überrascht es nicht, dass beide eine ähnliche Fußballervergangenheit haben. Der am 22.05.2002 geborene Artim spielte von 2020 bis Winter 2024 für den TSV Motor Gispersleben. Nach 54 absolvierten Spielen für die Mannschaft aus der Landeshauptstadt schloss er sich in der abgelaufenen Spielzeit den Geratalern an, für die er insgesamt 25x auflief.

Erik Hüttner (7. von links): Zurück zu den alten Wurzeln kehrt Erik. Bereits in der Jugend spiele „Hütte“ für unseren Verein, ehe es ihn in die Kreisoberliga zum SV Eintracht Apfelstädt zog. Nach zwei Spielzeiten wechselte er 2020 schließlich nach Mühlberg, wo er bis zuletzt aktiv war. Insgesamt kommt Erik mit seinen 26 Jahren bereits auf 93 Kreisoberligaspiele und erzielte in diesen 11 Tore.

Der FSV Wacker 03 Gotha freut sich auf all seine Neuzugänge, wünscht eine stets verletzungsfreie Zeit und sportlich mit der Mannschaft den bestmöglichen Erfolg!

Quelle: Daniel Gottwald