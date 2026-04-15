Die neuesten Trainer-Entscheidungen im Überblick

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Wie dieser Tage veröffentlicht wurde, hat Erstligist Victoria Rosport einen Nachfolger für Martin Forkel gefunden, der den Verein Ende der Saison verlassen wird. Dean Léen, bis Anfang November in Mamer an der Seitenlinie, wird ab der Spielzeit 2026/2027 neuer Cheftrainer bei den Rosportern sein.
Wie FuPa gegenüber am Montag mitgeteilt wurde, wird René Majeres Ende der laufenden Saison aus persönlichen Gründen von seinem Posten als Trainer der 1.Herren des Fusionsvereins aus der 1.Division (1.Bezirk) zurücktreten.
Auch im 2.Bezirk der 1.Division wurde FuPa ein Trainerrücktritt zum Saisonende übermittelt. Aus Vorstandskreisen des CS Sanem wurde uns erklärt, dass Henri Bossi zum Ende der Spielzeit 2025/2026 aufhören wird. Der Verein befindet sich bereits auf der Suche nach einem Nachfolger.
Bei Drittdivisionär Perlé ist Lorenzo De Carolis nicht mehr Trainer. Am Freitag habe er seinen Rücktritt laut Vereinsangaben eingereicht. Einen definitiven Nachfolger gibt es noch nicht, auf Interimsbasis übernimmt Jamie Jordan.