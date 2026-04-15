 2026-04-15T12:16:22.084Z

Vereinsnachrichten

Die neuesten Trainer-Entscheidungen im Überblick

Léen wird Forkel-Nachfolger, Majeres hört nach der Saison bei Norden auf uvm.

von Paul Krier · Heute, 13:30 Uhr · 0 Leser
Symbolbild
Symbolbild – Foto: Thies Meyer

Verlinkte Inhalte

BGL Ligue
1.Div - 1.Bez
1.Div - 2.Bez
3.Div
Rosport

💰 Unterstützen Sie unsere Redaktion

🎖️ Bewerten Sie uns auf Google

📱 Abonnieren Sie uns auf Whatsapp

📽️ Abonnieren Sie uns auf YouTube

FC Victoria Rosport

Wie dieser Tage veröffentlicht wurde, hat Erstligist Victoria Rosport einen Nachfolger für Martin Forkel gefunden, der den Verein Ende der Saison verlassen wird. Dean Léen, bis Anfang November in Mamer an der Seitenlinie, wird ab der Spielzeit 2026/2027 neuer Cheftrainer bei den Rosportern sein.

FF Norden 02

Wie FuPa gegenüber am Montag mitgeteilt wurde, wird René Majeres Ende der laufenden Saison aus persönlichen Gründen von seinem Posten als Trainer der 1.Herren des Fusionsvereins aus der 1.Division (1.Bezirk) zurücktreten.

CS Sanem

Auch im 2.Bezirk der 1.Division wurde FuPa ein Trainerrücktritt zum Saisonende übermittelt. Aus Vorstandskreisen des CS Sanem wurde uns erklärt, dass Henri Bossi zum Ende der Spielzeit 2025/2026 aufhören wird. Der Verein befindet sich bereits auf der Suche nach einem Nachfolger.

FC Les Ardoisiers Perlé

Bei Drittdivisionär Perlé ist Lorenzo De Carolis nicht mehr Trainer. Am Freitag habe er seinen Rücktritt laut Vereinsangaben eingereicht. Einen definitiven Nachfolger gibt es noch nicht, auf Interimsbasis übernimmt Jamie Jordan.