Die neuesten Trainer-Entscheidungen im Überblick

Symbolbild – Foto: Thies Meyer

FC Victoria Rosport

Wie dieser Tage veröffentlicht wurde, hat Erstligist Victoria Rosport einen Nachfolger für Martin Forkel gefunden, der den Verein Ende der Saison verlassen wird. Dean Léen, bis Anfang November in Mamer an der Seitenlinie, wird ab der Spielzeit 2026/2027 neuer Cheftrainer bei den Rosportern sein.

FF Norden 02

Wie FuPa gegenüber am Montag mitgeteilt wurde, wird René Majeres Ende der laufenden Saison aus persönlichen Gründen von seinem Posten als Trainer der 1.Herren des Fusionsvereins aus der 1.Division (1.Bezirk) zurücktreten.