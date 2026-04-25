Die neuesten Trainer-Entscheidungen

💰 Unterstützen Sie unsere Redaktion
🎖️ Bewerten Sie uns auf Google
📱 Abonnieren Sie uns auf Whatsapp
Bei den Diekircher Damen bahnt sich zum Saisonende ein Trainerwechsel an, der gleichzeitig Kontinuität verspricht. Cheftrainer Pierre Hoffmann wird nach der laufenden Spielzeit aufhören. Nachfolger wird sein bisheriger Assistent Christian Schartz, der die positive Grundstimmung im Team beibehalten möchte, gepaart mit ein paar Verstärkungen.
Zweitligist Entente Osten teilte Anfang der Woche mit, dass Nico Bevilacqua nicht mehr Trainer ist. Georges Hengen, sportlicher Direktor der Spielgemeinschaft, wird die Geschicke der Mannschaft zusammen mit Torwarttrainer Paddy Pütz bis zum Saisonende fortführen.
Wie bereits angedeutet hat das Schlusslicht aus der Ehrenpromotion, Alisontia Steinsel, seit Kurzem wieder einen neuen Trainer. Moussa Touré hat das zuletzt vakante Amt übernommen, das nach dem Rücktritt von Helder Dias nur kurzzeitig wieder besetzt war.
Sanem hat ebenfalls die Weichen für die Spielzeit 2026/2027 gestellt. Nachdem bekannt wurde, dass Henri Bossi sein Traineramt nach der aktuellen Saison niederlegen würde, teilte der Verein mit, dass Fred di Biase, der aktuell bei der US Esch aushilft, neuer Cheftrainer der 1.Mannschaft in der 1.Division wird.
Weiler-zum-Turm plant ebenfalls bereits an der Saison 2026/2027. Nachdem Sven Loscheider vorzeitig aus dem Amt schied und Joel Groff und Tony Mastrangelo auf Interimsbasis übernahmen, gab der Verein am Donnerstag deren definitiven Nachfolger für die kommende Spielzeit mit. Orlando Da Rocha, aktuell noch bei der Union Remich-Bous unter Vertrag, wird als Trainer der 1.Herren in seinen Ursprungsverein zurückkehren. Ein Assistent soll noch kommen, Christophe Cum und Sidney Loes bleiben Teil des künftigen Trainerteams.
Die Red Boys Aspelt (2.Division, 2.Bezirk) gaben unter der Woche bekannt, dass man mit dem Trainergespann Bryan Lobo und Stephane Gomes verlängert habe. Red Boys-Präsident Mike Reiffers gegenüber FuPa:
„Ich bin zufrieden über die gemeinsame Vision, die wir mit den Trainern haben. Sie passen in das Bild, wie ich finde, dass eine Mannschaft gemanagt werden muss. Ihr Einsatz für die Mannschaft und für den Verein ist auf einem Toplevel.“