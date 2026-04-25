Die neuesten Trainer-Entscheidungen Welche Neuigkeiten wurden in den vergangenen Tagen bekannt? von Paul Krier · Heute, 14:29 Uhr · 0 Leser

Symbolbild – Foto: Thies Meyer

Damen Diekirch Bei den Diekircher Damen bahnt sich zum Saisonende ein Trainerwechsel an, der gleichzeitig Kontinuität verspricht. Cheftrainer Pierre Hoffmann wird nach der laufenden Spielzeit aufhören. Nachfolger wird sein bisheriger Assistent Christian Schartz, der die positive Grundstimmung im Team beibehalten möchte, gepaart mit ein paar Verstärkungen. Entente Osten Zweitligist Entente Osten teilte Anfang der Woche mit, dass Nico Bevilacqua nicht mehr Trainer ist. Georges Hengen, sportlicher Direktor der Spielgemeinschaft, wird die Geschicke der Mannschaft zusammen mit Torwarttrainer Paddy Pütz bis zum Saisonende fortführen.

1.Herren Steinsel Wie bereits angedeutet hat das Schlusslicht aus der Ehrenpromotion, Alisontia Steinsel, seit Kurzem wieder einen neuen Trainer. Moussa Touré hat das zuletzt vakante Amt übernommen, das nach dem Rücktritt von Helder Dias nur kurzzeitig wieder besetzt war. Sanem Sanem hat ebenfalls die Weichen für die Spielzeit 2026/2027 gestellt. Nachdem bekannt wurde, dass Henri Bossi sein Traineramt nach der aktuellen Saison niederlegen würde, teilte der Verein mit, dass Fred di Biase, der aktuell bei der US Esch aushilft, neuer Cheftrainer der 1.Mannschaft in der 1.Division wird.