Die neuen Vereine der Lürriper Spieler

Für die Rückrunde wäre es für den SV Lürrip durchaus eine Überlegung wert gewesen, ein neues Mannschaftsfoto erstellen zu lassen. Denn die Mehrheit der Gesichter, die auf dem ursprünglichen Foto zu Saisonbeginn abgebildet waren, verließ den Verein im November und Dezember. Zwischen Mannschaft und Vereinsführung war es im Laufe der Hinrunde zum Riss gekommen, der nicht mehr zu kaschieren war. Inzwischen sind jedoch auch alle Gedanken an ein neues Mannschaftsbild obsolet. Der SV Lürrip wird mit der neu zusammengestellten Mannschaft nicht mehr am Spielbetrieb der Rückrunde teilnehmen. Das steht seit dem vergangenen Wochenende fest.
Wohin hat es all die Lürriper verschlagen, die im vergangenen Sommer souverän den Aufstieg in die Kreisliga A feierten – und nun im Winter im Disput den Verein verlassen haben? Ein Überblick.
Der Abwehrspieler gehörte seit 2021 zum Kader des SV Lürrip und stand in der Aufstiegssaison in der Kreisliga A in 28 der 30 Spiele in der Startelf. Auch in der Bezirksliga-Hinrunde zählte er zu den Stammkräften. Für die Rückrunde entschied er sich für einen Wechsel zum SC Hardt – und dürfte sportlich gewiss ein Gewinn für den B-Ligisten sein.
Der 26-Jährige war in Lürrip in den vergangenen Jahren oft als Stürmer aktiv und steuerte in der Aufstiegssaison 2023/24 acht Tore in 20 Spielen der Kreisliga A bei. Seine eigentliche Position ist jedoch die des Torhüters. Und als Torhüter ist er ab der Rückrunde auch bei der SpVg Odenkirchen eingeplant, die Derrix in der Winterpause aus Lürrip verpflichtete.
Zweieinhalb Jahre spielte Kalaf für den SV Lürrip und kam in der Bezirksliga-Hinrunde immerhin auf zwei Tore in 13 Einsätzen. Doch auch Kalaf verließ den Verein im Winter und schloss sich eine Spielklasse tiefer dem Polizei SV an. Ein Grund: Sein Bruder, Tahsin Kalaf, spielt seit 2023 dort.
Der 22‑Jährige verlebte ein kurzes Gastspiel in Lürrip. Shkolnik kam erst im Sommer, gehörte aber nun ebenfalls zu den Spielern, die den Verein in der Winterpause verließen. Der Mittelfeldspieler kam in der Hinrunde auf zwölf Einsätze. Für den Rest der Saison steht er im Kader des Ligakonkurrenten Sportfreunde Neuwerk. Bezirksliga-Erfahrung sammelte Shkolnik zuvor bereits in zwei Spielzeiten bei den Red Stars. Zum Rückrundenauftakt kam er für Neuwerk als Einwechselspieler zum Einsatz.
Der Bruder des früheren Trainers Dario Cancian wurde frühzeitig vom Vorsitzenden Andreas Zimmermann aus der Mannschaft geworfen. Cancian fand jedoch schnell einen neuen Verein und trägt inzwischen das Trikot des Ligakonkurrenten TuS Wickrath. Bereits bei der Hallenstadtmeisterschaft lief er für seinen neuen Klub auf und stand beim Rückrundenauftakt gegen SC St. Tönis II (0:3) in der Startelf. In Lürrip gehörte er zuvor seit 2021 zum Stammpersonal.
Ebenfalls zum TuS Wickrath wechselte Torhüter Tim Bekkers. Auch er bestritt bereits seine ersten Einsätze für seinen neuen Klub bei der Hallenstadtmeisterschaft und hütete zum Rückrundenauftakt gegen St. Tönis II (0:3) das Tor. Bekkers hat von allen Winterabgängen die längste Zeit beim SV Lürrip verbracht: Er kam 2015 aus der A‑Jugend in die erste Mannschaft. Mit einer zweijährigen Unterbrechung in Giesenkirchen spielte er fortan durchgehend für Lürrip und war unter anderem Stammtorhüter in der Aufstiegssaison 2024/25.
Der Torjäger war gemeinsam mit Cancian einer der Spieler, die von Zimmermann aus der Mannschaft ausgeschlossen wurden. Bohnen spielte zuvor seit 2021 für Lürrip und erzielte in diesem Zeitraum 88 Tore – sieben davon auch in der Bezirksliga-Hinrunde. Eine Zukunft im Verein gab es für ihn jedoch nicht. Künftig hofft die SpVg Odenkirchen, dass der 26‑Jährige seine Treffsicherheit beibehält. Seinen Premierentreffer erzielte er im Testspiel gegen Otzenrath, beim Ligaauftakt gegen Türkiyemspor (0:0) blieb Bohnen trotz Startelfeinsatz allerdings noch ohne Tor.
Zu einem Ligarivalen aus der Bezirksliga zog es auch Correia, der nach drei Jahren in Lürrip zum 1. FC Viersen wechselte. In Lürrip kam der vielseitige Mittelfeldspieler in dieser Zeit auf 36 Scorerpunkte und betreute nebenbei die A‑Jugend des Vereins als Trainer. „Tiago ist nicht nur ein flexibler und spielstarker Fußballer, sondern auch ein Typ, den sich jeder Trainer wünscht“, sagte Abteilungsleiter Manuel Moreira zur Verpflichtung von Correia. Zum Rückrundenauftakt saß der noch auf der Bank.
Den Abwehrspieler hielt es lediglich ein halbes Jahr beim SV Lürrip. In elf Spielen gehörte er dennoch zur Startelf. Allerdings entschied auch er sich für einen Wechsel. Es geht zurück zu jenem Verein, von dem er erst im Sommer nach Lürrip gekommen war: den Red Stars. Dort soll er in der Kreisliga‑A‑Rückrunde dafür sorgen, dass es defensiv beim Schlusslicht deutlich besser läuft.
Der 19‑Jährige kam im Sommer aus der A‑Jugend des FC Beeck nach Lürrip und brachte es in der Hinrunde immerhin auf sieben Startelfeinsätze – mit einem Tor und einem Assist. Inzwischen ist Badiata beim Landesligisten SV Helpenstein untergekommen. In den vergangenen drei Testspielen stand der Abwehrspieler in der Startelf.