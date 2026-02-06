Die neuen Vereine der Lürriper Spieler Dass der SV Lürrip sich aus der Bezirksliga zurückgezogen hat, liegt vor allem an den vielen Abgängen im Winter. Zwischen Teilen der Mannschaft und dem Verein war es zum Riss gekommen. Ein Überblick, wo die Lürriper Spieler für die Rückrunde untergekommen sind. von Daniel Brickwedde · Heute, 15:30 Uhr · 0 Leser

Der SV Lürrip mischt in der Rückrunde in der Bezirksliga nicht mehr mit. – Foto: Udo Hützen www.opaudo.de

Für die Rückrunde wäre es für den SV Lürrip durchaus eine Überlegung wert gewesen, ein neues Mannschaftsfoto erstellen zu lassen. Denn die Mehrheit der Gesichter, die auf dem ursprünglichen Foto zu Saisonbeginn abgebildet waren, verließ den Verein im November und Dezember. Zwischen Mannschaft und Vereinsführung war es im Laufe der Hinrunde zum Riss gekommen, der nicht mehr zu kaschieren war. Inzwischen sind jedoch auch alle Gedanken an ein neues Mannschaftsbild obsolet. Der SV Lürrip wird mit der neu zusammengestellten Mannschaft nicht mehr am Spielbetrieb der Rückrunde teilnehmen. Das steht seit dem vergangenen Wochenende fest. Wohin hat es all die Lürriper verschlagen, die im vergangenen Sommer souverän den Aufstieg in die Kreisliga A feierten – und nun im Winter im Disput den Verein verlassen haben? Ein Überblick.

Marwin Tim Bachmann (SC Hardt) Der Abwehrspieler gehörte seit 2021 zum Kader des SV Lürrip und stand in der Aufstiegssaison in der Kreisliga A in 28 der 30 Spiele in der Startelf. Auch in der Bezirksliga-Hinrunde zählte er zu den Stammkräften. Für die Rückrunde entschied er sich für einen Wechsel zum SC Hardt – und dürfte sportlich gewiss ein Gewinn für den B-Ligisten sein. Jonas Derrix (SpVg Odenkirchen) Der 26-Jährige war in Lürrip in den vergangenen Jahren oft als Stürmer aktiv und steuerte in der Aufstiegssaison 2023/24 acht Tore in 20 Spielen der Kreisliga A bei. Seine eigentliche Position ist jedoch die des Torhüters. Und als Torhüter ist er ab der Rückrunde auch bei der SpVg Odenkirchen eingeplant, die Derrix in der Winterpause aus Lürrip verpflichtete.

Saher Kalaf (Polizei SV) Zweieinhalb Jahre spielte Kalaf für den SV Lürrip und kam in der Bezirksliga-Hinrunde immerhin auf zwei Tore in 13 Einsätzen. Doch auch Kalaf verließ den Verein im Winter und schloss sich eine Spielklasse tiefer dem Polizei SV an. Ein Grund: Sein Bruder, Tahsin Kalaf, spielt seit 2023 dort. Vadim Shkolnik (Neuwerk) Der 22‑Jährige verlebte ein kurzes Gastspiel in Lürrip. Shkolnik kam erst im Sommer, gehörte aber nun ebenfalls zu den Spielern, die den Verein in der Winterpause verließen. Der Mittelfeldspieler kam in der Hinrunde auf zwölf Einsätze. Für den Rest der Saison steht er im Kader des Ligakonkurrenten Sportfreunde Neuwerk. Bezirksliga-Erfahrung sammelte Shkolnik zuvor bereits in zwei Spielzeiten bei den Red Stars. Zum Rückrundenauftakt kam er für Neuwerk als Einwechselspieler zum Einsatz.