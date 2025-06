Die Neuen trumpfen auf: Miesbacher Testspielsieg gegen Deisenhofen II

Vier der fünf Neuzugänge standen gegen die Münchner Vorstädter bereits auf dem Platz. Shukaj, Florian Haas und Benedikt Gerr in der Startelf, Niklas Kottmair gab nach dem Seitenwechsel sein Debüt. Einzig Keeper Maroje Mitrovic war noch nicht mit dabei und wird diese Woche in den Trainingsbetrieb einsteigen.

Dabei sorgte der SV schon im ersten Durchgang für klare Verhältnisse. Maximilian Wiedmann hatte den SV früh in Führung geschossen, Neuzugang Drilon Shukaj, der vom TuS Holzkirchen nach Miesbach gekommen ist, sorgte mit dem 2:0 für ein perfektes Debüt in der Kreisstadt. Noch vor der Pause stellte Sean Erten auf 3:0. Bei brütender Hitze blieb es auch nach dem Seitenwechsel bei diesem Spielstand.

Top-Torjäger Josef Sontheim hat in den vergangenen beiden Spielzeiten 57 Mal für den SV Miesbach getroffen. 27 Tore steuerte er in der Aufstiegssaison 2023/24 bei, 30 waren es in der vergangenen Spielzeit in der Bezirksliga. Er ist kürzlich aus dem Urlaub zurückgekehrt und will diese Woche wieder ins Training einsteigen. Der nächste Test wartet am Samstag, 28. Juni, auf die Miesbacher. Dann sind sie ab 14 Uhr beim FC Penzberg zu Gast.

SV Miesbach – FC Deisenhofen II ⇥3:0 (3:0) Tore: 1:0 Wiedmann (8.), 2:0 Shukaj (28.), 3:0 Erten (41.).