Die neuen Löwen ballern los: 25 Tore bei Testspiel-Doppelpack

Blaues Zugpferd: Promi-Rückkehrer Kevin Volland, zweimal Schütze des 1:0 – die Fans waren begeistert. – Foto: Stefan Matzke

Pünktlich zum Start der Testspielwochen gab es noch mal eine Gratis-Portion Druck für die Löwen: Sie sind jetzt der Topfavorit auf den Aufstieg.

Tipico, Deutschlands führender Wettanbieter, korrigierte seine Ersteinschätzung, sieht den Drittliga-Dino plötzlich vorne im Meisterrennen, gleichauf mit Rostock. Betrug die Quote für Platz 1 kürzlich noch zwölf, würden (Meister-)Tipper inzwischen nur noch sechsfaches Geld für ihren Einsatz zurückbekommen. Eine Folge der Transferoffensive, die dem Team von Patrick Glöckner serienweise Profis mit Erstliga-Erfahrung bescherte. Und die neuen, mit tonnenschweren Erwartungen beladenen Löwen – sie ließen es gleich mal krachen beim ersten Testspiel-Doppelpack dieses Sommers. Sa., 28.06.2025, 14:00 Uhr TSV Grafenau Grafenau TSV 1860 München TSV 1860 0 10

10:0 (1:0) hieß es beim Auftaktsieg im Bayerischen Wald – die Bezirksliga-Kicker des TSV 1862 Grafenau konnten nur vor der Pause kräftemäßig Paroli bieten. Gar mit 15:0 (6:0) gewannen die Löwen dann tags drauf beim Kreisklasse-Aufsteiger TSV Weyarn. Glöckner bot in vier Halbzeiten vier verschiedene Mannschaften auf, und einige der hochkarätigen Zugänge deuteten bereits an, dass sie den Giesinger TSV voranbringen könnten. Siemen Voet glänzte als umsichtiger Aufbauspieler links in der Dreierkette – in der zweiten Halbzeit von Grafenau trug er sich sogar doppelt in die Torschützenliste ein. Auch Manuel Pfeifer, der linke Schienen-Österreicher, hat schon viel Bindung und nutzte seine Freiheiten gegen unterklassige Gegner zu effektiven Vorstößen.

Gestern, 14:00 Uhr TSV Weyarn TSV Weyarn TSV 1860 München TSV 1860 0 n.V. 15 Abpfiff TSV 1860 München: Neuzugänge schlagen ein Besonders im Fokus stand natürlich Kevin Volland, der neue Star des Teams. Der Ex-Nationalspieler lief an beiden Tagen in der Startelf auf, jeweils hinter einer Doppelspitze. Hundertprozentig spritzig wirkt Volland noch nicht, nachdem er bei Union Berlin ein Jahr lang kaum gespielt hatte – trotzdem gelang ihm in beiden Spielen der Führungstreffer. Eine zentrale Rolle ist ihm gewiss: als Zugpferd des neuen Teams, als Ballmagnet, der ein bis zwei Gegenspieler bindet. Weyarns scheidender Abwehrrecke Stefan Thrainer (34) wurde früh ausgewechselt, völlig verschwitzt. Von Löchern, die Volland reißt, wird das Team auch in der 3. Liga profitieren. Sonstige Erkenntnisse des ersten Testspiel-Doppelpacks: Thomas Dähne ist ein Torwart, der viel Ruhe ausstrahlt – der Hiller-Nachfolger hatte aber auch wenig zu tun in Grafenau. Gestern, beim Test in Weyarn, durfte er sich dann schonen. René Vollath und Paul Bachmann (U 21) vertraten ihn. Max Christiansen, der Sechser aus Hannover, machte es genau andersrum: Samstag fehlte er noch im Kader, gestern lief er in der Startelf auf, spielte ein paar schöne Pässe und trug sich mit einem überlegten Heber in die Torschützenliste ein. Auch Florian Niederlechner, in Weyarn Kapitän der Nach-der-Pause-Elf, durfte zweimal jubeln.

Blickfang: Innenverteidiger Siemen Voet beim Selfie mit einem 1860-Fan. Zuvor hatte der Belgier ein starkes Debüt gegeben. – Foto: Stefan Matzke