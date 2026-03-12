Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Die neuen Fußball-Fotos am Niederrhein
Hier findet ihr alle aktuellen Galerien auf FuPa Niederrhein zum Saisonstart der Saison 2025/26 - klickt euch rein! Von der Kreisliga bis zur Regionalliga West.
von André Nückel · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser
Zum Spiel SG Hackenberg - FK Jugoslavija Wuppertal gibt es direkt zwei Galerien. – Foto: Peter Teinovic
Die FuPa-Fotografen sind Woche für Woche auf den Sportplätzen der Region unterwegs und schießen dabei tausende Fotos auf den Amateursportplätzen am Niederrhein. Diese Bilder teilen sie mit der gesamten FuPa-Community. Damit die aktuellen Galerien noch einfacher und schneller gefunden werden, haben wir nachfolgend alle Ligen von der Regionalliga West bis zur Kreisliga A aufgelistet und direkt zu den neusten Fotos verlinkt.
Alle Fotografen partizipieren vom FuPa-Prämiensystem und erhalten 10 Prämienpunkte pro Galerie mit mindestens 15 Bildern.
Die FuPa-Redaktion stellt gerne Redaktionsaufträge für Spiele aus - dazu einfach eine E-Mail schicken: fupa@rp-digital.de
Auf den Start- und Kreisseiten von FuPa Niederrhein werden Galerien prominent dargestellt, alle Schnappschüsse einer Liga findet ihr gesammelt in der jeweiligen Liga. Ob Desktop oder mobil, unten rechts auf einer Ligaseite gibt es ein blaues Symbol mit drei kleiner werdenden Strichen. Klickt ihr auf diesen Button, erscheint das Filtermenü. Hier könnt ihr beispielsweise nach aktuellen Nachrichten, Galerien oder Videos filtern - probiert es aus!
_______________
Direkt zu den aktuellen Galerien zwischen der Kreisliga A und Regionalliga