Die neue Vereinskultur in Güdderath

Für das Gespräch führt Alexander Dahmen in einen ehemaligen Geräteschuppen auf der Anlage in Odenkirchen-Süd, holzverkleidet und etwas in die Jahre gekommen. Einige würden die Hütte als verlebt bezeichnen, andere, und dazu zählt gewiss Dahmen, sehen darin eher den Charme und die Möglichkeiten. Das Häuschen sei als Medienraum des Vereins gedacht, sagt der 43-Jährige. Dort soll künftig ein YouTube-Videoformat namens „Kabinengeflüster“ entstehen. Es ist eine von vielen Ideen, die ihn rund um den C-Ligisten Eintracht Güdderath beschäftigen.

Dass er zu dieser Position gekommen ist, dürfte gewiss mit seinem zweiten sportlichen Engagement zusammenhängen: Im Berufsleben trägt Dahmen den Titel „Leiter Geschäftsstelle & Marketing“ beim Eishockeyverein Krefeld Pinguine. 2022 stieg Dahmen als Marketingleiter des Vereins ein, der damals gerade aus der Ersten Liga abgestiegen war. Sportlich lag der Klub am Boden, das Umfeld hatte das Vertrauen verloren und die Zuschauer blieben größtenteils fern. Oder in Dahmens prägnanten Worten ausgedrückt: „Der Verein stand vor einem riesengroßen Scherbenhaufen.“

Seit Juli dieses Jahres ist Dahmen Vorsitzender des Vereins. Sein Engagement in Güdderath besteht indes seit 2014, angefangen als Spieler, später als Trainer, und alsbald kamen immer mehr organisatorische Aufgaben hinzu. Die Position des Vereinsvorsitzenden hat Dahmen indes nie angestrebt. Irgendwann schien er jedoch die logische Wahl zu sein.

Die Pinguine hatte praktisch nichts mehr zu verlieren, Leuten wie Dahmen räumte man daher sämtliche Freiheiten ein. „Wir haben es geschafft, viele Dinge neu zu vermarkten und zu denken“, sagt Dahmen. Im Zentrum der Strategie: Eine „ehrliche Kommunikation“ nach außen, wie Dahmen es nennt. Bedeutet: Was schlecht war, wurde auch so benannt. Dazu suchte der Verein eine neue Nähe zur Anhängerschaft. Das fruchtete. Mit rund 8000 Zuschauern sind die Pinguine inzwischen der zuschauerstärkste Klub der Zweiten Liga. In der Vorsaison wurde nur knapp der Aufstieg in die Erste Liga verpasst.

Dass der Profisport und Amateurbereich viel voneinander lernen können, davon ist Dahmen überzeugt. In Güdderath lebt man diese Praxis seit vielen Jahren. Ein lebendiges Social-Media-Profil? Im Verein hat sich dies mit Kampagnen, humorvollen Formaten und Vlogs längst etabliert. „Die Fotos werden verlinkt, markiert und geteilt. Wir haben mittlerweile, wenn es gut läuft, bis zu 300.000 Personen, die wir im Monat über unseren Instagram-Account erreichen“, sagt Dahmen. Das kommt an. Die Anzahl der Sponsoren ist laut ihm zuletzt von zwei auf acht gestiegen.

Die Außenwirkung ist das eine, was Dahmen und seine Mitstreiter in Güdderath vorantreiben. Das andere, der Wandel im Vereinsinneren, ist für ihn aber die größere Leistung: Er und die Verantwortlichen haben in Güdderath einen Klub nach ihrem Ideal erschaffen. „Bei den meisten Vereinen gibt es eine negative Entwicklung, was das Vereinsleben angeht. Die meisten Leute gehen nach den Spielen schnell nach Hause – vielleicht noch mal vor die Konsole oder vor den Fernseher“, sagt Dahmen. Das wollte er in Güdderath ändern.

Dass er überhaupt zum Verein kam, hat viel mit Bernd Schnittke zu tun, dem heutigen Geschäftsführer in Güdderath. In dessen Vorstellung von einem Amateurverein fand sich Dahmen wieder. Zusammen trieben sie den Kulturwandel an.

Auf die Mentalität kommt es an

„Wir sind einfach nach dem Training oder nach dem Spiel sitzen geblieben, haben Karten gespielt, uns unterhalten und das eine oder andere Mal Bundesliga geschaut. Sämtliche Freizeitaktivitäten haben wir auf die Sportanlage verlegt“, so Dahmen. Das habe nicht sofort gezogen, es brauchte Geduld, doch irgendwann seien die Leute neugierig geworden. „Es wurde erkannt, dass es einen deutlichen Mehrwert hat. Man lernt die Leute im Verein auf einer anderen Ebene kennen – nicht nur auf dem Platz“, sagt Dahmen. Inzwischen gibt es laut ihm einen festen Kern von 15 bis 20 Leuten, die abseits der Spiele am Vereinsgelände zusammenkommen. Für Dahmen ist das in Mönchengladbach fast eine Ausnahme.

Allerdings legt nicht jeder Spieler auf so etwas Wert oder ist dafür empfänglich. Güdderath ist daher auch wählerisch. „Es ist egal, welche Sexualität oder Ethnie jemand hat – jeder ist herzlich willkommen. Aber vom Charakter her muss es passen. Wir hatten schon Spieler, die für ein Handgeld zu uns kommen oder die alle drei Monate ein neues Paar Schuhe haben wollten. Das funktioniert nicht“, sagt Dahmen.

Dass solch ein Ansatz sportliche Ambitionen begrenzt, nimmt der Vorsitzende in Kauf. „Die oberste Prämisse ist, dass dieser Verein seinen Kultstatus und sein Vereinsleben behält“, sagt er. Mit der renovierten Anlage samt Kunstrasenplatz in Odenkirchen-Süd ist kurzfristig jedoch der Aufstieg in die Kreisliga B angepeilt; langfristig wird sogar der Schritt in die A-Liga angestrebt.

Zur Wahrheit gehört aber auch: Das alles bringt viel Aufwand mit sich. In Krefeld ist eine Sechs-Tage-Woche im Ligabetrieb die Regel, betont Dahmen. Jeden Tag ist er zudem zwei bis drei Stunden für Güdderath eingebunden. „Es ist an manchen Tagen anstrengender als an anderen“, sagt Dahmen, ehe er anfügt: „Aber am Ende wird man durch die Emotionalität entlohnt. Wenn ich beim Eishockey die glücklichen Emotionen der Zuschauer sehe, dafür nehme ich die Arbeit gerne in Kauf. Das gilt auch für Güdderath.“

Was ebenfalls emotional entschädigen dürfte: Sportlich könnte im kommenden Sommer für Dahmen ein Doppelaufstieg anstehen – mit den Krefeld Pinguinen in die Erste Liga im Eishockey und mit Güdderath in die Kreisliga B. Was ihn in Güdderath daran am meisten freuen würde: „Es engagieren sich so viele Menschen – egal, ob es aktive oder passive Mitglieder sind – mit viel Herzblut für den Verein. Es wäre schön, wenn das gesehen wird.“

Bis dahin soll auch an der Vereinshütte noch einiges passieren: frische Farbe, eine verbesserte Akustik und mehr Güdderath-Design.