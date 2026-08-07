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Ligavorschau
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Die neue TSG Dorlar: Zu gut für die Fußball-B-Liga Wetzlar?
Teaser KLB WETZLAR: +++ Traumstart, Top-Neuzugänge und die besorgte Konkurrenz: Schießt die TSG Dorlar die B-Liga kurz und klein? Spielertrainer Sidorenko wiegelt ab, deutet aber weitere Verstärkungen an +++
Lahnau. Ist die neuformierte TSG Dorlar zu gut für die Fußball-B-Liga Wetzlar? Spielertrainer Yannic Sidorenko muss bei dieser Frage nicht lange überlegen. „Nein, nein, nein“, entgegnet er entschieden. „Wir gehören auf jeden Fall zu den besseren Mannschaften dieser Klasse, aber auch andere Teams haben sich sehr gut verstärkt.“ Als Beispiele nennt er den TSV Altenkirchen und den TSV Albshausen. Selbst der eigene 6:0-Auftaktsieg gegen den RSV Büblingshausen III sei „kein Selbstläufer“ gewesen.