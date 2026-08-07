Die neue TSG Dorlar: Zu gut für die Fußball-B-Liga Wetzlar?

Das Herz der TSG Dorlar hüpft wieder vor Freude: Timo Hahn bejubelt mit seinen Teamkollegen sein Tor zum 6:0-Endstand beim B-Liga-Auftakt gegen den RSV Büblingshausen III. © Privatarchiv TSG Dorlar

Lahnau. Ist die neuformierte TSG Dorlar zu gut für die Fußball-B-Liga Wetzlar? Spielertrainer Yannic Sidorenko muss bei dieser Frage nicht lange überlegen. „Nein, nein, nein“, entgegnet er entschieden. „Wir gehören auf jeden Fall zu den besseren Mannschaften dieser Klasse, aber auch andere Teams haben sich sehr gut verstärkt.“ Als Beispiele nennt er den TSV Altenkirchen und den TSV Albshausen. Selbst der eigene 6:0-Auftaktsieg gegen den RSV Büblingshausen III sei „kein Selbstläufer“ gewesen.