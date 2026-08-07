 2026-08-06T13:32:42.897Z

Ligavorschau

Die neue TSG Dorlar: Zu gut für die Fußball-B-Liga Wetzlar?

Teaser KLB WETZLAR: +++ Traumstart, Top-Neuzugänge und die besorgte Konkurrenz: Schießt die TSG Dorlar die B-Liga kurz und klein? Spielertrainer Sidorenko wiegelt ab, deutet aber weitere Verstärkungen an +++

von Redaktion · Gestern, 17:03 Uhr · 0 Leser
Das Herz der TSG Dorlar hüpft wieder vor Freude: Timo Hahn bejubelt mit seinen Teamkollegen sein Tor zum 6:0-Endstand beim B-Liga-Auftakt gegen den RSV Büblingshausen III. © Privatarchiv TSG Dorlar
Das Herz der TSG Dorlar hüpft wieder vor Freude: Timo Hahn bejubelt mit seinen Teamkollegen sein Tor zum 6:0-Endstand beim B-Liga-Auftakt gegen den RSV Büblingshausen III. © Privatarchiv TSG Dorlar

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Lahnau. Ist die neuformierte TSG Dorlar zu gut für die Fußball-B-Liga Wetzlar? Spielertrainer Yannic Sidorenko muss bei dieser Frage nicht lange überlegen. „Nein, nein, nein“, entgegnet er entschieden. „Wir gehören auf jeden Fall zu den besseren Mannschaften dieser Klasse, aber auch andere Teams haben sich sehr gut verstärkt.“ Als Beispiele nennt er den TSV Altenkirchen und den TSV Albshausen. Selbst der eigene 6:0-Auftaktsieg gegen den RSV Büblingshausen III sei „kein Selbstläufer“ gewesen.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.