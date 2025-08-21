Die neue Spielzeit startet mit einem Heimspiel für den FV Wüstenrot

Liebe FVW Familie,

Es ist soweit!

Die neue Saison startet mit einem Heimspiel für unseren FV Wüstenrot.

Zu Gast am Sonntag um 15 Uhr, ist die SGM Unterheimbach / Scheppach - Adolzfurt.

Wir würden uns über zahlreiche Unterstützung am ersten Spieltag sehr freuen und möchten mit Euch zusammen direkt den ersten Sieg in der neuen Spielzeit einfahren.

Kommt zahlreich ins Waldstadion, für Verpflegung ist bestens gesorgt.

Euer

FV Wüstenrot

#diemachtausdemwald

#wirfüreuchundihrfüruns