Vereinsnachrichten

Die neue Spielzeit startet mit einem Heimspiel für den FV Wüstenrot

Kreisliga B4 Franken
Wüstenrot
FC U`heimba.

*** 1. Spieltag ***

So., 24.08.2025, 15:00 Uhr
FV Wüstenrot
Wüstenrot
FC Unterheimbach
FC Unterheimbach
15:00

FV Wüstenrot vs. SGM Unterheimbach / Scheppach - Adolzfurt

Sonntag 15 Uhr / Waldstadion Wüstenrot

Liebe FVW Familie,

Es ist soweit!

Die neue Saison startet mit einem Heimspiel für unseren FV Wüstenrot.

Zu Gast am Sonntag um 15 Uhr, ist die SGM Unterheimbach / Scheppach - Adolzfurt.

Wir würden uns über zahlreiche Unterstützung am ersten Spieltag sehr freuen und möchten mit Euch zusammen direkt den ersten Sieg in der neuen Spielzeit einfahren.

Kommt zahlreich ins Waldstadion, für Verpflegung ist bestens gesorgt.

Euer

FV Wüstenrot

#diemachtausdemwald

#wirfüreuchundihrfüruns

Aufrufe: 021.8.2025, 07:53 Uhr
Michael PanzerAutor