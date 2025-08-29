– Foto: Volker Palmen

Die neue Spielzeit in der Kreisliga A Die neue A-Liga-Saison startet. Mit dabei sind drei neue Aufsteiger, die sich beweisen wollen. Wer oben mitspielen will und auf welche Partien es am ersten Spieltag zu achten gilt. Verlinkte Inhalte Kreisliga A Heinsberg Dremmen Brachelen Schafhausen II Geilenk. + 12 weitere

Mit der Partie zwischen der SG Union Würm/Lindern und dem SV Breberen startet am Freitagabend um 18.45 Uhr die neue Spielzeit in der Kreisliga A. Damit treffen ein Fast-Aufsteiger und ein Fast-Absteiger der Vorsaison aufeinander.

Die Union bot lange dem SV Niersquelle Kuckum im Aufstiegskampf Paroli, während sich Breberen vor allem aufgrund einer guten Rückrunde die Klasse sicherte. Nun will die Union auch in diesem Jahr oben mitspielen, da wäre ein Sieg zum Auftakt willkommen. In Breberen wollen die Verantwortlichen dieses Jahr nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Ebenfalls am Freitag (Anstoß 19.30 Uhr) trifft der SV Brachelen im Heimspiel auf den FSV Geilenkirchen. Brachelen spielte eine starke Saison in der A-Liga und will diese bestätigen. Gegen Geilenkirchen geht die Elf von Spielertrainer Danny Fäuster leicht favorisiert in die Partie, wohlwissend, dass in der abgelaufenen Spielzeit 2024/25 beide Spiele an den FSV gingen.

Als Mitfavorit in Sachen Aufstieg haben viele sicher auch Dynamo Erkelenz auf dem Zettel. Für den Aufstiegskampf reichte es zuletzt noch nicht ganz, doch die Mannschaft hat sich mittlerweile unter die Spitzenteams der Liga gespielt. Mit dem Trainer-Duo Thorsten Berg und Hüseyin Bozkurt geht es am ersten Spieltag am Sonntag zum Oberbrucher BC. Zufrieden mit dem Sommer zeigte sich indes der Ex-Trainer und neue Sportlicher Leiter, Stanislav Makarov: „Wir haben eine gute Vorbereitung absolviert, obwohlunsere Trainer ständig mit der Urlaubsproblematik zu kämpfen hatten. Aber diese Probleme hat jede Mannschaft in der Sommervorbereitung. Die Neuzugänge sind bereits sehr gut integriert, was gut ist, denn in den ersten sechs Spielen erwartet uns ein hartes Programm.“ Man hoffe, dass die Mannschaft die Forderungen der Trainer umsetzen könne, um „die maximale Anzahl von Punkten zu holen. Weiterhin sagt Makarov: „Wir wollen auch dieses Jahr einfach jedes Spiel versuchen zu gewinnen, die Spiele dominieren und noch attraktiver spielen.“