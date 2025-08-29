Mit der Partie zwischen der SG Union Würm/Lindern und dem SV Breberen startet am Freitagabend um 18.45 Uhr die neue Spielzeit in der Kreisliga A. Damit treffen ein Fast-Aufsteiger und ein Fast-Absteiger der Vorsaison aufeinander.
Die Union bot lange dem SV Niersquelle Kuckum im Aufstiegskampf Paroli, während sich Breberen vor allem aufgrund einer guten Rückrunde die Klasse sicherte. Nun will die Union auch in diesem Jahr oben mitspielen, da wäre ein Sieg zum Auftakt willkommen. In Breberen wollen die Verantwortlichen dieses Jahr nichts mit dem Abstieg zu tun haben.
Ebenfalls am Freitag (Anstoß 19.30 Uhr) trifft der SV Brachelen im Heimspiel auf den FSV Geilenkirchen. Brachelen spielte eine starke Saison in der A-Liga und will diese bestätigen. Gegen Geilenkirchen geht die Elf von Spielertrainer Danny Fäuster leicht favorisiert in die Partie, wohlwissend, dass in der abgelaufenen Spielzeit 2024/25 beide Spiele an den FSV gingen.
Als Mitfavorit in Sachen Aufstieg haben viele sicher auch Dynamo Erkelenz auf dem Zettel. Für den Aufstiegskampf reichte es zuletzt noch nicht ganz, doch die Mannschaft hat sich mittlerweile unter die Spitzenteams der Liga gespielt. Mit dem Trainer-Duo Thorsten Berg und Hüseyin Bozkurt geht es am ersten Spieltag am Sonntag zum Oberbrucher BC.
Zufrieden mit dem Sommer zeigte sich indes der Ex-Trainer und neue Sportlicher Leiter, Stanislav Makarov: „Wir haben eine gute Vorbereitung absolviert, obwohlunsere Trainer ständig mit der Urlaubsproblematik zu kämpfen hatten. Aber diese Probleme hat jede Mannschaft in der Sommervorbereitung. Die Neuzugänge sind bereits sehr gut integriert, was gut ist, denn in den ersten sechs Spielen erwartet uns ein hartes Programm.“ Man hoffe, dass die Mannschaft die Forderungen der Trainer umsetzen könne, um „die maximale Anzahl von Punkten zu holen. Weiterhin sagt Makarov: „Wir wollen auch dieses Jahr einfach jedes Spiel versuchen zu gewinnen, die Spiele dominieren und noch attraktiver spielen.“
Im oberen Bereich der Tabelle wollen auch der SV Roland Millich und der TuS Rheinland Dremmen mitmischen, die am Sonntag an der Gronewaldstraße aufeinandertreffen. Es ist die zugleich Premiere für Millichs neuen Trainer Gianluca Franken, der den spielenden Co-Trainer Roy Mühlenberg an seiner Seite hat. Zu einem Aufsteiger-Duell kommt es in Golkrath, wo der heimische SV auf Grün-Weiß Karken trifft. Es ist lange her, dass sich beide Teams in einem Pflichtspiel gegenüberstanden, denn zuletzt traf man sich 2017 im Kreispokal, als sich Karken mit 3:2 durchsetzte. Es wird spannend sein zu sehen, welcher Aufsteiger besser im Kreisoberhaus startet.
Lange gegen den Abstieg gekämpft hatte vorige Saison auch Germania Rurich. In die neue Spielzeit startet die Truppe vom Trainer-Duo Mark und René Lambertz mit einem Auswärtsspiel bei Union Schafhausen II. Weiterhin treffen am ersten Spieltag der SC Selfkant auf den Aufsteiger SV Scherpenseel-Grotenrath und der VfR Übach-Palenberg (weiterer Aufsteiger) auf den SV Waldenrath/Straeten, der zuletzt durch eine gute Rückrunde überzeugte.