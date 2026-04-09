Die neue SG Richen/Eppingen Kreis Sinsheim +++ Eine Win-Win-Situation für alle von Christopher Benz · Heute, 20:00 Uhr · 0 Leser

Die Gründung der neuen Spielgemeinschaft (SG) Richen/Eppingen markiert einen bedeutenden Schritt für den Fußball in der Region. Ausgangspunkt für dieses neue Projekt war die kurzfristige Aufkündigung der bisherigen SG durch den FC Stebbach. Nach der Trennung stand der TB Richen plötzlich ohne Partner für die neue Runde da. Diese Situation stellte den Verein vor große Herausforderungen, da die vorhandene Spieleranzahl allein nicht ausreichte, um den Spielbetrieb langfristig aufrechtzuerhalten. Parallel dazu suchte auch der VfB Eppingen nach Lösungen für eigene strukturelle Probleme – insbesondere fehlende Platzkapazitäten und eine hohe Anzahl an Spielern, die nicht ausreichend Spielzeit bekamen.

In dieser Konstellation fanden beide Vereine zueinander. Erste Kontakte entstanden über persönliche Verbindungen, durch Verantwortliche des VfB und des TB, die sich bereits aus früheren Stationen kannten. Schnell zeigte sich, dass die Vorstellungen und Ziele beider Seiten gut zusammenpassten. Die Gespräche verliefen konstruktiv und zielorientiert, sodass die Idee einer gemeinsamen Spielgemeinschaft zügig Gestalt annahm. Entscheidend war dabei, dass beide Vereine nicht nur eine kurzfristige Lösung suchten, sondern ein langfristig tragfähiges Konzept entwickeln wollten. Das Besondere an der neuen Spielgemeinschaft ist ihr innovativer Ansatz. Anders als klassische Modelle, bei denen Spiel- und Trainingsbetrieb zwischen zwei Standorten aufgeteilt werden, wird die SG Richen/Eppingen zentral in Richen angesiedelt. Sowohl Training als auch Spiele finden dort statt. Damit wird Richen als Fußballstandort bewusst gestärkt und wieder stärker in den Fokus gerückt. Gleichzeitig dient die Mannschaft als Entwicklungsplattform für Spieler des VfB Eppingen, die aktuell noch nicht den Sprung in höhere Ligen geschafft haben, aber perspektivisch das Potenzial dazu besitzen.

Der TB Richen übernimmt die führende Rolle in der Spielgemeinschaft und entlastet den VfB Eppingen im Bereich Organisation und Infrastruktur. Gleichzeitig werden mit der neuen Spielgemeinschaft die Sportinfrastruktur und das Vereinsleben in Richen gestärkt. Für den VfB Eppingen bietet die Kooperation als Unterbau für höherklassige VfB-Teams die Möglichkeit, mehr Spielern eine sportliche Perspektive zu geben. Gerade im Jugendbereich kommt es immer wieder vor, dass das Potenzial von Talenten aufgrund begrenzter Kapazitäten nicht genutzt werden kann. Durch die neue Spielgemeinschaft können diese Spieler weiterhin im Verein gehalten und gezielt weiterentwickelt werden. Für den TB Richen wiederum bedeutet die Zusammenarbeit eine stabile Fußballabteilung mit Zukunft und Planungssicherheit, eine sportliche Perspektive für alle Spieler sowie die Chance, den eigenen Sportbetrieb und insbesondere auch die Jugendarbeit nachhaltig zu sichern und auszubauen.