Die neue SG Richen/Eppingen

Die Gründung der neuen Spielgemeinschaft (SG) Richen/Eppingen markiert einen bedeutenden Schritt für den Fußball in der Region. Ausgangspunkt für dieses neue Projekt war die kurzfristige Aufkündigung der bisherigen SG durch den FC Stebbach. Nach der Trennung stand der TB Richen plötzlich ohne Partner für die neue Runde da. Diese Situation stellte den Verein vor große Herausforderungen, da die vorhandene Spieleranzahl allein nicht ausreichte, um den Spielbetrieb langfristig aufrechtzuerhalten. Parallel dazu suchte auch der VfB Eppingen nach Lösungen für eigene strukturelle Probleme – insbesondere fehlende Platzkapazitäten und eine hohe Anzahl an Spielern, die nicht ausreichend Spielzeit bekamen.
In dieser Konstellation fanden beide Vereine zueinander. Erste Kontakte entstanden über persönliche Verbindungen, durch Verantwortliche des VfB und des TB, die sich bereits aus früheren Stationen kannten. Schnell zeigte sich, dass die Vorstellungen und Ziele beider Seiten gut zusammenpassten. Die Gespräche verliefen konstruktiv und zielorientiert, sodass die Idee einer gemeinsamen Spielgemeinschaft zügig Gestalt annahm. Entscheidend war dabei, dass beide Vereine nicht nur eine kurzfristige Lösung suchten, sondern ein langfristig tragfähiges Konzept entwickeln wollten.
Das Besondere an der neuen Spielgemeinschaft ist ihr innovativer Ansatz. Anders als klassische Modelle, bei denen Spiel- und Trainingsbetrieb zwischen zwei Standorten aufgeteilt werden, wird die SG Richen/Eppingen zentral in Richen angesiedelt. Sowohl Training als auch Spiele finden dort statt. Damit wird Richen als Fußballstandort bewusst gestärkt und wieder stärker in den Fokus gerückt. Gleichzeitig dient die Mannschaft als Entwicklungsplattform für Spieler des VfB Eppingen, die aktuell noch nicht den Sprung in höhere Ligen geschafft haben, aber perspektivisch das Potenzial dazu besitzen.
Der TB Richen übernimmt die führende Rolle in der Spielgemeinschaft und entlastet den VfB Eppingen im Bereich Organisation und Infrastruktur. Gleichzeitig werden mit der neuen Spielgemeinschaft die Sportinfrastruktur und das Vereinsleben in Richen gestärkt.
Für den VfB Eppingen bietet die Kooperation als Unterbau für höherklassige VfB-Teams die Möglichkeit, mehr Spielern eine sportliche Perspektive zu geben. Gerade im Jugendbereich kommt es immer wieder vor, dass das Potenzial von Talenten aufgrund begrenzter Kapazitäten nicht genutzt werden kann. Durch die neue Spielgemeinschaft können diese Spieler weiterhin im Verein gehalten und gezielt weiterentwickelt werden. Für den TB Richen wiederum bedeutet die Zusammenarbeit eine stabile Fußballabteilung mit Zukunft und Planungssicherheit, eine sportliche Perspektive für alle Spieler sowie die Chance, den eigenen Sportbetrieb und insbesondere auch die Jugendarbeit nachhaltig zu sichern und auszubauen.
Beide Vereine sehen in der SG Richen/Eppingen eine klassische Win-win-Situation. Während Richen von der größeren Spielerbasis profitiert, erhält Eppingen zusätzliche Kapazitäten und Entwicklungsmöglichkeiten. Darüber hinaus soll die Zusammenarbeit auch die Jugendarbeit langfristig stärken. Perspektivisch besteht die Möglichkeit, auch im Jugendbereich enger zusammenzuarbeiten, um jungen Spielern frühzeitig eine klare sportliche Perspektive zu bieten und sie stärker an die Orte zu binden.
Ein weiterer zentraler Baustein des Projekts ist die Durchlässigkeit zwischen den Mannschaften. Spieler sollen bestenfalls flexibel zwischen der SG und den Teams des VfB Eppingen wechseln können, um Spielpraxis zu sammeln oder sich für höhere Aufgaben zu empfehlen. Diese enge Verzahnung erfordert eine intensive Kommunikation zwischen den Trainern und Verantwortlichen, die von Beginn an fest eingeplant ist.
Die sportliche Leitung der neuen Mannschaft übernehmen zwei Trainer, die unterschiedliche Stärken und Erfahrungen einbringen: Christian Wiedmann, als hauptverantwortlicher Trainer, ist 39 Jahre alt und verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Trainerbereich. Er war überwiegend im Jugendfußball und Leistungsbereich tätig, unter anderem bei namhaften Vereinen wie den Stuttgarter Kickers und Waldhof Mannheim. Er verfügt über eine Trainer-B-Lizenz. Seine besondere Stärke liegt in der Entwicklung junger Spieler, weshalb er perfekt zum Konzept der SG passt.
Semir Kuralic als Co-Spielertrainer ist 24 Jahre alt und kommt direkt aus der zweiten Mannschaft des VfB Eppingen. Er kennt die Strukturen und viele Spieler bereits sehr gut und bringt eine hohe Identifikation mit dem Projekt mit. Als junger Trainer möchte er erste Erfahrungen sammeln und sich gemeinsam mit der Mannschaft weiterentwickeln.
Die nächsten Schritte sind bereits klar definiert. Geplant ist ein Start in der C-Klasse. Aktuell arbeiten die Verantwortlichen intensiv an der Kaderplanung, führen Gespräche mit Spielern und sondieren mögliche Neuzugänge. Ziel ist es, einen ausgewogenen Kader mit etwa 25 Spielern zusammenzustellen. Parallel dazu werden organisatorische Strukturen geschaffen und die Rahmenbedingungen für einen erfolgreichen Start vorbereitet. Darüber hinaus wird der Start einer weiteren A-Jugend (A2) des VfB Eppingen in Richen ins Auge gefasst.
Ziel der SG ist ein erfolgreicher und attraktiver Fußball und die Schaffung einer Entwicklungsplattform („Entwicklung vor Erfolg“) sowie eine nachhaltige Planungssicherheit auch im dörflichen Raum. Langfristig verstehen beide Vereine die SG Richen/Eppingen als ein zukunftsweisendes Modell. In Zeiten sinkender Spielerzahlen und wachsender Anforderungen im Amateurfußball soll die Kooperation zeigen, wie durch Zusammenarbeit stabile Strukturen geschaffen werden können. Auch wenn das Projekt in gewisser Weise Neuland ist, überwiegt bei allen Beteiligten die Zuversicht, gemeinsam etwas Nachhaltiges aufzubauen und den Fußball in Richen, Eppingen und der Region dauerhaft zu stärken.